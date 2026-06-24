最快下月赴美IPO！韓媒：SK海力士將向韓監管機關提交美股ADR上市文件

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 11:20

外媒最新報導指出，南韓半導體巨擘 SK 海力士（SK Hynix）預計近期向該國金融監督院提交美國存託憑證 (ADR) 發行申報文件，朝赴美上市再邁出關鍵一步。

(圖:shutterstock)

《韓國經濟日報》報導，基於近期股價大漲後的市值推算，業界估計 SK 海力士本次 ADR 募資規模最高可達 40 兆韓元 (約 260 億美元)，若成行將與阿里巴巴 2014 年紐約 IPO 募資額相當，有望寫下韓企赴美最大規模籌資紀錄，最終發行規模則依市況而定。

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報導指出，SK 海力士打算在南韓發行普通股，並送存韓國證券存管院，做為 ADR 標的證券，韓國監管機構審核作業可望在下周五 (7 月 3 日) 前完成，意味相關最快下月在紐約掛牌交易。

早在今年 3 月，SK 海力士就披露今年下半年赴美發行 ADR 之計畫，稱此舉是為了擴大投資人基礎及提升全球能見度。

今年以來，SK 海力士股價受 HBM 需求爆發帶動暴漲，並助韓股表現領先全球，今 (24) 日與三星、攜手強彈，收復前一交易日重挫部分失土。