鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-24 19:16

過往多元計程車無法在機場排隊輪班攬客， 在交通部完成法制化作業後，高雄機場自明 (25) 日起實施預約計程車試辦計畫，交通部民航局今 (24) 日表示，試辦期間將滾動檢討各項環節，開放多元計程車進入高雄機場載客，也希望各界踴躍提供意見，作為未來提升服務的參考。

近年旅客使用網路平台預約叫車需求日益增加，為兼顧旅客便利性、運輸服務多元發展及維護機場營運秩序，交通部今 (2026) 年 5 月 15 日頒布修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦之法源依據。

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民航局指出，在法制化作業過程中，高雄國際航空站即已積極準備試辦工作，經過長久努力，並不斷與各方溝通，為試辦營造基礎。此次試辦共有 8 家業者參與，高雄站已將合格名單公布於官網，包括 Uber(UBER-US)、台灣大車隊 (2640-TW)55688 及 Line go 等 8 間業者。

民航局表示，已責成高雄站，於試辦期間規劃預約計程車專屬乘車處，並明確標示動線，與現有排班計程車、租賃車有效區隔，以引導旅客在入境後能順利前往乘車處搭車。