斥「蓋牌」說！龔明鑫還原油品真相：半成品封存中油未流出 台糖已盡「買家」責任

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 14:58

針對近期外界高度關注的台糖油品爭議，甚至有地方首長質疑中央政府存在「蓋牌」行為，經濟部長龔明鑫今 (3) 日強調，事實必須建立在系統性的調查之上，根據衛福部、台南及高雄地方政府的說明，該批油品事件中，台糖公司並非通報標的，亦不具備通報義務人的身分，所謂「隱匿資訊」的說法與事實不符。

拒絕「蓋牌」說！龔明鑫還原油品真相：半成品封存中油未流出 台糖已盡「買家」責任。（鉅亨網資料照）

龔明鑫提出三點關鍵事實以正視聽。首先，該批爭議油品純屬「半成品」，自始至終都密封封存於油桶之中，並未進入後續的精煉或包裝程序，更沒有任何一滴油品流向零售市場或消費者終端。這顯示在製程端就已經被攔截，民眾不需恐慌。

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其次，關於法律上的通報責任，龔明鑫釐清了「所有權」的問題。他指出，這批油品自始至終都存放在中油公司的廠區內，未曾移出，且台糖公司並非這批油品的所有人。根據現行規範，若發現油品存在異常需向地方政府報備，應由所有權人中油公司辦理，由中油向其所在地的地方法務或衛生機關通報。

第三，龔明鑫肯定了台糖公司作為「買家」的把關功能。他透露，台糖在採購查驗過程中，發現這批油品品質不符規範，便立即採取「拒收」行動。正因為台糖拒收，這批油品才得以被原地封存，防止了不良原料進入生產線。他認為，這顯示台糖的預先查驗機制已經產生了明顯的「賀阻作用」。