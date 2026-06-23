鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 19:10

民間投入公共建設正熾，今年前五月已破 1130 億，估今年下半年至明（116）年上半年，公共建設投資商機持續看旺。財政部已於上半年發布修正促參重大範圍，增訂「AI 算力設施」及放寬「長照機構」之重大範圍，目前正研納增訂「勞工育樂機構」及「歷史建築」等設施之重大範圍，估計最快下半年即可納入促參範圍。

財政部表示，已彙整中央及地方機關潛力商機案源共計 94 件，預估民間投資金額逾 2,200 億元，其中民間投資金額逾 10 億元以上案件計 46 件，占整體案件數比率為 49%，金額比率為 94%，顯現各主辦機關積極推出具規模案件吸引投資之趨勢。

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為加強商機資訊曝光，財政部將於 115 年 7 月 24 日（星期五）下午 2 時，在台北國際會議中心 (TICC)101 會議室舉辦「115 年度民間參與公共建設招商大會」，本次大會所釋出案源，涵蓋社會住宅、長期照顧設施、文教設施、數位建設、再生水廠、本島大型海淡廠等多元領域；另為配合行政院「兆元投資國家發展方案」，大會也將邀請金融機構與保險業者等多元資金參與，共同投資國家重大建設。

財政部並表示，115 年度截至 5 月底，全國各機關推動民間參與公共建設案件已完成簽約共計 51 件，總投資金額 1,130 億元，成果豐碩。其中，依促進民間參與公共建設法辦理案件 29 件，投資金額約 120 億元；依其他法令辦理案件 22 件，投資金額約 1,010 億元，為近 4 年同期新高。

為配合各部會政策推動及鼓勵民間參與，財政部業於 115 年 3 月及 4 月發布修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」(重大範圍)，增訂「AI 算力設施」之重大範圍，及放寬「長照機構」之重大範圍。

財政部表示，刻正預告增訂「勞工育樂機構」及「歷史建築」等設施之重大範圍，預告期間自 115 年 6 月 9 日至 8 日 10 日。符合重大公共建設範圍之促參個案，民間機構得享有 5 年免徵營利事業所得稅、投資支出之營利事業所得稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免及股東投資抵減等稅賦優惠。相關公共建設重大範圍之修正，有利於吸引民間資金參與興建營運公共建設。