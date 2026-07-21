鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 16:52

經濟部統計處今（21）日公布 6 月外銷訂單金額達到 952.6 億美元，不僅優於原先預期，更再度創下歷年單月新高紀錄，年增率達 59.4%，寫下連續 17 個月正成長的亮眼表現，累計上半年外銷訂單總額已破 5 千億美元，亦寫下同期新高。經濟部指出，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，帶動相關科技產品接單暢旺，成為推升整體外銷訂單強勁成長的核心動能。

根據經濟部統計，累計今年上半年外銷訂單總額為 5041.0 億美元，較去年同期增加 50.9%。在主要接單貨品中，電子產品與資訊通信產品表現最為強勁，6 月接單金額分別達到 405.0 億美元與 341.5 億美元，年增率分別高達 79.9% 與 81.9%。主因在於 AI 及雲端服務等應用需求持續擴展，伺服器、網通產品、IC 製造與晶片通路等接單動能維持高度熱絡。

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在傳統貨品方面，受惠於 AI 蓬勃發展帶動相關供應鏈需求維持高檔，加上電子及工業用化學、塑膠製品接單成長，機械、基本金屬、化學品及塑橡膠製品 6 月接單也分別呈現年增表現。其中機械產品年增 17.6%，基本金屬製品年增 16.5%，化學品與塑橡膠製品則分別年增 3.4% 與 1.8%，顯示整體出口動能展現全面擴張態勢。

依主要接單地區來看，美國仍為最大訂單來源，6 月接單金額達 386.6 億美元，年增 83.6%，以資訊通信產品與電子產品增加較多；中國大陸及香港則以 170.6 億美元居次，年增 37.2%；歐洲與東協等地接單也分別展現 53.9% 及 52.3% 的顯著年增率。整體海外生產比則為 47.1%，較上年同月微幅上升，主要受到海外生產比重較高的資訊通信及電子產品接單金額增加所影響。