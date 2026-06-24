紐時記者新書披露！馬斯克極擔憂共軍攻台風險

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-24 10:05

根據周二（23 日）出版一本關於美國總統川普第二任期的最新著作，全球首富馬斯克去年在白宮舉行的一場科技業執行長會議上，極為擔憂台灣在晶片市場的壟斷地位，以及共軍攻打台灣的風險。

紐時記者新書披露！馬斯克極害怕台海爆衝突。（圖：Shutterstock）

據《Business Insider》報導，這本新書名為「政權更迭：川普帝王式總統任期內幕」（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump，暫譯），由《紐約時報》記者 Maggie Haberman 與 Jonathan Swan 合著。

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書中披露馬斯克去年 3 月 10 日曾與川普以及戴爾 (DELL-US) 、高通 (QCOM-US) 、英特爾 (INTC-US) 等企業執行長會面。

上述兩位記者寫道，馬斯克在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）告訴與會者，他對美國「面對中國時的脆弱處境感到極度焦慮」。

馬斯克近年變得日益警覺，尤其對解放軍可能侵台的威脅感到憂心，因為台海戰火可能會危及他旗下公司仰賴的高階晶片供應。

馬斯克說：「如果我們不開始在衝突區之外製造晶片，恐怕會面臨災難。必須有人在戰區外建立這些該死的晶圓廠！」

書中提及，川普表示中國國家主席習近平曾向他保證，不會在川普任內對台動武。

但川普也說了：「他（習近平）可能撒謊。台灣對習近平很重要，就像烏克蘭之於普丁。」