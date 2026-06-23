6/24緊盯美光財報、景氣展望 3檔海外主動式ETF卡位記憶體紅利
鉅亨網記者陳于晴 台北
記憶體大廠美光科技 (MU-US) 預計於美國時間 6 月 24 日盤後公布 2026 年第三季財報，市場聚焦其在 AI 帶動下的記憶體景氣展望及後續資本支出規畫。隨著美光股價今年來強勢上攻、市值站上 1.3 兆美元，位列美股前十大，成為引領記憶體「價值重估」的重要指標，市場法人表示，投資人除可持續關注相關個股表現，也可伺機布局相關主動式 ETF 參與行情。
觀察各檔海外主動式 ETF 持股，多數持有美光，其中有三檔持股部位超過組合權重 6.5%，包含主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)。
績效方面，根據 CMoney 資料顯示，又以 00988A 表現尤為亮眼，近三個月、近六個月及今年以來，00988A 皆位居海外主動式 ETF 績效首位，報酬率分別為 76.96%、141.43% 與 135.42%。
進一步觀察 00988A 最新持股資料，目前第一大持股即為美光，權重約 6.69%，搭配 SanDisk、Western Digital 等記憶體及儲存相關企業，整體記憶體產業配置比重約在一成以上，有望在本輪記憶體景氣復甦與 AI 需求升溫中掌握成長契機。
主動統一全球創新 (00988A-TW) 經理人陳意婷表示，展望 2026 年下半年，全球股市延續多頭格局，但由普遍上漲轉為結構性分化，AI 投資仍為影響經濟與企業獲利的重要因素。美股企業獲利動能穩健，但整體評價偏高，建議聚焦獲利具持續上修空間的半導體族群；台灣與南韓股市兼具成長動能與相對評價優勢，惟受產業集中與景氣循環影響，波動度可能較大；日本股市則可關注在 AI 及半導體供應鏈中具關鍵地位的企業。
海外主動式 ETF 今年以來績效表現排行
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股票代碼
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股票名稱
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績效表現 (%)
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今年以來
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近六個月
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近三個月
|
近一周
|
00988A
|
主動統一全球創新
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135.42
|
135.18
|
76.96
|
6.13
|
00990A
|
主動元大 AI 新經濟
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112.83
|
116.43
|
72.46
|
6.16
|
00986A
|
主動台新龍頭成長
|
35.56
|
35.91
|
28.96
|
2.69
|
00989A
|
主動摩根美國科技
|
20.99
|
19.41
|
28.9
|
1.1
|
00983A
|
主動中信 ARK 創新
|
1.43
|
-1.87
|
10.96
|
2.82
|
00997A
|
主動群益美國增長
|
NA
|
NA
|
NA
|
6.58
|
00402A
|
主動安聯美國科技
|
NA
|
NA
|
NA
|
1.11
|
00998A
|
主動復華金融股息
|
NA
|
NA
|
NA
|
-2.2
資料來源：CMoney，資料截至：2026/6/22
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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