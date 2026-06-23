鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 16:44

記憶體大廠美光科技 (MU-US) 預計於美國時間 6 月 24 日盤後公布 2026 年第三季財報，市場聚焦其在 AI 帶動下的記憶體景氣展望及後續資本支出規畫。隨著美光股價今年來強勢上攻、市值站上 1.3 兆美元，位列美股前十大，成為引領記憶體「價值重估」的重要指標，市場法人表示，投資人除可持續關注相關個股表現，也可伺機布局相關主動式 ETF 參與行情。

6/24緊盯美光財報、景氣展望 3檔海外主動式ETF卡位記憶體紅利。(圖：shutterstock)

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績效方面，根據 CMoney 資料顯示，又以 00988A 表現尤為亮眼，近三個月、近六個月及今年以來，00988A 皆位居海外主動式 ETF 績效首位，報酬率分別為 76.96%、141.43% 與 135.42%。

進一步觀察 00988A 最新持股資料，目前第一大持股即為美光，權重約 6.69%，搭配 SanDisk、Western Digital 等記憶體及儲存相關企業，整體記憶體產業配置比重約在一成以上，有望在本輪記憶體景氣復甦與 AI 需求升溫中掌握成長契機。

主動統一全球創新 (00988A-TW) 經理人陳意婷表示，展望 2026 年下半年，全球股市延續多頭格局，但由普遍上漲轉為結構性分化，AI 投資仍為影響經濟與企業獲利的重要因素。美股企業獲利動能穩健，但整體評價偏高，建議聚焦獲利具持續上修空間的半導體族群；台灣與南韓股市兼具成長動能與相對評價優勢，惟受產業集中與景氣循環影響，波動度可能較大；日本股市則可關注在 AI 及半導體供應鏈中具關鍵地位的企業。

海外主動式 ETF 今年以來績效表現排行

股票代碼 股票名稱 績效表現 (%) 今年以來 近六個月 近三個月 近一周 00988A 主動統一全球創新 135.42 135.18 76.96 6.13 00990A 主動元大 AI 新經濟 112.83 116.43 72.46 6.16 00986A 主動台新龍頭成長 35.56 35.91 28.96 2.69 00989A 主動摩根美國科技 20.99 19.41 28.9 1.1 00983A 主動中信 ARK 創新 1.43 -1.87 10.96 2.82 00997A 主動群益美國增長 NA NA NA 6.58 00402A 主動安聯美國科技 NA NA NA 1.11 00998A 主動復華金融股息 NA NA NA -2.2

資料來源：CMoney，資料截至：2026/6/22