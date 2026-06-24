鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 11:09

根據集保戶股權分散 6 月 18 日最新統計資料顯示，91 檔台股 ETF 受益人數上周減少 8.6 萬人，總人數來到 1703 萬 5034 人，統計今年來增加了 486 萬 1544 人。進一步觀察單檔逆勢周增情況，周增最多前兩名都是高息型，分別為群益台灣精選高息 (00919-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)，00919 周增 2.2 萬人奪下最佳人氣王。

前十名中高息型上榜檔數包括 00919、00918、00961 有 3 檔，另外，00406A、00405A、00404A 3 檔主動式 ETF 新兵同步進榜，整體而言，高息型台股 ETF 人氣回籠最顯著。市場法人表示，台股創新高後，大盤大漲大跌的頻率越發高，高息資產具備易漲抗跌的特性，投資人可選擇台股高息 ETF 來介入台股。

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群益投信台股 ETF 研究團隊表示，目前支撐台股最重要的 AI 產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息 ETF 就是穩健投資首選。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。展望後市，AI 需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息 ETF。