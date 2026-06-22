鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 22:30

受美伊停戰利多激勵，今 (22) 日亞股勁揚，台股漲逾千點直逼 48000 大關；日經 225 指數突破 72000 點大關，半導體族群仍是領頭羊，台、日掛牌的半導體主題 ETF 也同步走強。以台股來看，群益半導體收益 (00927-TW) 終場大漲 5.5%、中信關鍵半導體 (00891-TW) 上漲 4.7%；聚焦日本半導體的台新日本半導體 (00951-TW) 與中信日本半導體 (00954-TW)，同步勁揚近 4%，同創掛牌以來新高價。

00954 經理人許家瑜指出，這波日本半導體股續強，背後不是單一題材帶動，而是產業成長邏輯正在進一步擴散。以 00954 成分股來看，包含 DISCO、瑞薩電子今天都有不錯表現，其中瑞薩電子過去市場多半把它視為車用半導體公司，但其實近年在 AI 資料中心相關應用的布局愈來愈受到重視，其記憶體介面與電源管理元件需求正隨資料中心與伺服器升級同步升溫，有利帶動非汽車業務成長，公司亦表示將進一步擴大生產能用在 AI 資料中心的電源管理產品。

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除了瑞薩之外，記憶體相關測試鏈也持續吸引買盤。Micronics 與日本電子材料今天漲勢尤其突出，兩家公司都屬於記憶體探針卡的重要供應商。從基本面來看，Micronics 先前已上修 2026 上半年財測，主因就是 DRAM 探針卡需求比原先預期更強，且擴產效益開始顯現；公司第一季營收年增 48.3%、營業利益年增 97.6%，也顯示 AI 伺服器與高頻寬記憶體需求正持續外溢到測試耗材與設備環節。

更重要的是，日本半導體設備產業的成長結構正在轉變。許家瑜指出，市場過去擔心日本設備廠對中國市場依賴偏高，根據最新公開資訊顯示，日本主要半導體設備商對中國銷售在 2025 年度已下滑約一成，代表需求重心確實正在調整。但這並不代表日本設備廠成長動能轉弱，反而是新的接棒力量更明確，包括 AI 帶動的先進製程、先進封裝與記憶體擴產需求，以及來自台灣、韓國等地區的設備訂單，都正在填補原先中國市場放緩的缺口。

許家瑜認為，這也是市場重新評價日本半導體股的重要原因。摩根大通最新報告已將 2026 年全球晶圓廠設備市場成長預估，由原先 21% 上調至 28%，2027 年由 18% 大幅上調至 29%，並首度給出 2028 年 16% 的成長預期；同時，報告也點名東京威力科創與愛德萬測試為日本團隊首選標的，並看好對台積電與記憶體銷售比重較高的設備製造商將持續獲得市場青睞。換句話說，AI 投資熱潮正從少數晶片設計龍頭，進一步擴散到設備、測試、封裝與記憶體等更完整的供應鏈。

許家瑜表示，日本半導體股這一輪上漲，已逐步擺脫過去「中國需求好不好」的單一觀察角度，轉而回到更核心的產業競爭力，也就是企業在 AI、先進製程、先進封裝與記憶體升級趨勢中，究竟扮演多重要的角色。放眼未來，無論是晶圓廠擴產、先進封裝需求升溫，或是 AI 資料中心帶動電源管理、測試與探針卡需求擴大，日本半導體供應鏈都具備高度參與度，而 00954 正是投資人掌握這條成長主線的便利工具。