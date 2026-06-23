鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-23 16:19

全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (23) 日宣布，因應全球 AI 算力中心需求快速成長及東南亞市場發展潛力，董事長陳立白率領合作夥伴拜訪泰國政府部門及重要機構。期間除了與泰國國會進行交流，亦實地考察春武里府 (Chon Buri)，深入了解泰國產業創新政策與「東部經濟走廊」(EEC) 發展願景，期望未來能結合泰國人才資源與產業基礎，共同打造具備國際競爭力的 AI 運算樞紐。

威剛董事長陳立白(右)拜訪春武里府市政顧問。(圖：威剛提供)

威剛董事長陳立白表示，泰國作為東協 (ASEAN) 的核心樞紐，其推動的「泰國 4.0」政策及「東部經濟走廊」(EEC)，與威剛積極拓展全球 AI 應用與高效能運算市場的策略高度契合。尤其春武里府為 EEC 核心工業區域之一，具備完整產業聚落、基礎建設及政策支持，有助於未來高科技產業及 AI 相關應用加速發展。

‌



陳立白指出，隨著 AI 應用範圍不斷擴大，全球對高效能運算、資料儲存及記憶體需求持續成長，AI 算力中心已成為推動數位轉型的重要基礎建設。威剛目前積極推動全球 AI 算力中心相關布局，並看好東南亞地區在電力資源、產業環境及 ESG 發展條件等面向具備優勢，未來可望成為 AI 基礎建設的重要成長市場。

陳立白說，此次拜訪期間，雙方亦深入交流未來合作方向，探討如何結合泰國人才優勢與工業基礎，推動 AI 算力中心及相關產業鏈發展。