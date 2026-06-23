鉅亨網記者魏志豪 台北
全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (23) 日宣布，因應全球 AI 算力中心需求快速成長及東南亞市場發展潛力，董事長陳立白率領合作夥伴拜訪泰國政府部門及重要機構。期間除了與泰國國會進行交流，亦實地考察春武里府 (Chon Buri)，深入了解泰國產業創新政策與「東部經濟走廊」(EEC) 發展願景，期望未來能結合泰國人才資源與產業基礎，共同打造具備國際競爭力的 AI 運算樞紐。
威剛董事長陳立白表示，泰國作為東協 (ASEAN) 的核心樞紐，其推動的「泰國 4.0」政策及「東部經濟走廊」(EEC)，與威剛積極拓展全球 AI 應用與高效能運算市場的策略高度契合。尤其春武里府為 EEC 核心工業區域之一，具備完整產業聚落、基礎建設及政策支持，有助於未來高科技產業及 AI 相關應用加速發展。
陳立白指出，隨著 AI 應用範圍不斷擴大，全球對高效能運算、資料儲存及記憶體需求持續成長，AI 算力中心已成為推動數位轉型的重要基礎建設。威剛目前積極推動全球 AI 算力中心相關布局，並看好東南亞地區在電力資源、產業環境及 ESG 發展條件等面向具備優勢，未來可望成為 AI 基礎建設的重要成長市場。
陳立白說，此次拜訪期間，雙方亦深入交流未來合作方向，探討如何結合泰國人才優勢與工業基礎，推動 AI 算力中心及相關產業鏈發展。
未來，威剛將持續深化全球化布局，以高效能記憶體與儲存技術，協助全球夥伴打造穩健的 AI 基礎架構，掌握新世代運算趨勢所帶來的成長機會。同時，公司也期待與泰國政府及當地產業夥伴深化合作，攜手推動 AI 基礎建設與科技創新，創造更多產業發展契機。
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