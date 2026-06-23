鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (23) 日開盤上漲 53.58 點，以 47795.09 點開出，早盤在半導體族群衝鋒下突破 48000 點大關，最高達 48218.87 點，創歷史新高。隨後獲利了結賣壓出籠，大盤急跌翻黑，跌破 48000 點大關。而在最後一盤賣壓下摜 174.41 點，收最低 47100.65 點，下跌 640.86 點，日 K 線中止連 6 紅，成交量 1.6 兆元。
權值股漲跌互現。權王台積電 (2330-TW) 下跌 5 元，跌約 0.5%，收 2505 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 135 元，漲約 3%，收 4600 元。鴻海 (2317-TW) 跌約 3%，台達電 (2308-TW) 跌約 2%。此外，聯電 (2303-TW) 漲約 6%。
國際功率半導體大廠啟動 5% 至 15% 產品漲價潮，功率半導體族群持續走強，富鼎 (8261-TW) 、台半 (5425-TW) 、強茂 (2481-TW)、嘉晶 (3016-TW) 、漢磊 (3707-TW) 紛紛攻上漲停。
記憶體族群走弱，指標股南亞科 (2408-TW) 跌停；旺宏 (2337-TW) 跌約 7%，與華邦電 (2344-TW) 跌約 6%。
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