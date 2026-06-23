台股今 (23) 日開盤上漲 53.58 點，以 47795.09 點開出，早盤在半導體族群衝鋒下突破 48000 點大關，最高達 48218.87 點，創歷史新高。隨後獲利了結賣壓出籠，大盤急跌翻黑，跌破 48000 點大關。而在最後一盤賣壓下摜 174.41 點，收最低 47100.65 點，下跌 640.86 點，日 K 線中止連 6 紅，成交量 1.6 兆元。