鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 18:46

台灣人壽爆出重大內鬼詐欺案！一名負責處理保費退費與懸帳清理的楊姓女員工，利用公司合併後老舊系統的操作漏洞與主管的行政疏忽，4 年間將過期懸帳資金偽冒匯入親友帳戶，共詐領 1658 萬元，全案經士林地檢署偵查終結依詐欺等罪起訴。對此，金管會表示，去 (2025) 年 12 月已接獲重大偶發通報，檢查局也有進行金檢，目前正依行政程序處理中，若違反內控機制屬實，最高可開罰 1200 萬元；另外，該嫌侵占近百張超商禮券，公司並未通報，會進一步一併了解。

檢方調查指出，這起案件起源於台灣人壽與中信人壽、大都會人壽合併後，延用了舊有大都會人壽的「LSP 退費系統」，由於該系統操作介面較老舊，多數員工與主管並不熟悉，且系統資料介接失當，導致原本應自動通知保戶與財務部的關鍵防盜機制形同虛設。

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楊女自 2020 年起，鎖定過期、聯絡不上且長期無人領取的保戶退費懸帳，利用主管因不熟悉系統操作而直接提供的帳號密碼，在系統內進行虛假申請並自行覆核放行。4 年間陸續將款項偽冒匯入親友帳戶進行洗錢，總計詐領台幣與美元折合共計 1656 萬餘元。此外，楊女更涉嫌侵占公司用來補償客戶的超商禮券 944 張 (價值 9 萬 4400 元) 並變現。士檢已依詐欺、業務侵占、洗錢等罪嫌將楊女及同夥起訴，並對楊女具體求刑 3 年 6 個月以上。

針對此案，保險局副局長蔡火炎表示，台灣人壽在去年 12 月已向保險局通報「重大偶發事件」，但當時掌握的範圍僅限於「懸帳挪用」的部分，檢查局隨後也派員進行金融檢查並提出檢查意見，目前相關缺失仍在處理中。

然而，對於檢方起訴書中揭露楊女還額外侵占公司超商禮券一事，蔡火炎坦言，這部分並不在台壽當初通報的項目中，保險局也是看到媒體報導才知道，後續會進一步跟台壽方面深入了解公司當初是否掌握此狀況。

媒體關切此案將如何認定違規行為？蔡火炎解釋，此案很明顯是跟公司的內控制度違反、未建立或未執行有關，由於內控涉及許多環節，保險局會針對每一個控管點逐一進行檢視，因此可能不一定只會被認定為「單一違規行為」。