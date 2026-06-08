鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-08 15:03

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 129.4 億元，月增 22.58%，年增 210.39%，連續三個月刷新紀錄，營收規模持續攀升，累計今年前 5 月營收達 496.1 億元，年增 175.8%，已與 2025 年全年營收 530.43 億元相近。

董事長陳立白表示，AI 資料中心建置持續加速，帶動高容量、高頻寬記憶體需求快速攀升，新一代 Vera Rubin 平台所配置的記憶體容量更呈倍數增長，看好全球記憶體市場不只今年供不應求，明年缺貨態勢仍會加劇。

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陳立白強調，威剛長期深耕記憶體供應鏈，透過多元化的合作模式，已從上游原廠端取得穩定且充足的貨源支援，並依既定策略持續提高庫存水位，預計第三季庫存規模將可提升至逾 500 億元，以滿足重要客戶及策略性合作夥伴需求，掌握 AI 時代記憶體需求快速爆發的契機。

展望後市，隨全球記憶體供給有限，陳立白預期，接下來 DRAM、NAND Flash 合約價將持續同步並進上揚，公司營收可望延續逐季擴張態勢，朝全年高峰邁進。

同時，威剛為打造中長期成長動能，持續深化 AI 伺服器、企業級儲存等高階應用市場布局，其中企業級儲存品牌 TRUSTA 預期今年下半年出貨量將明顯提升，並持續擴大 B2B 客戶群及市占率，進一步優化產品組合，為未來營收與獲利注入新動能。