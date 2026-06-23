鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 16:17

台股今 (23) 日呈現開高走低走勢，雖然早盤一度衝上 48218.87 點再創歷史新高，但在獲利了結賣壓出籠下，大盤急跌翻黑，終場下跌 640.86 點，收在最低點 47100.65 點。外資法人點出，今年以來台股漲幅已達約 60%，市場結構已逐步轉向「K 型分化」，產業與個股表現差異將進一步拉大，投資人更需聚焦企業基本面。在高檔震盪之際，建議「選股不選市」為宜。

回顧上週盤勢，台股在 6/15~6/18 期間受美伊和平協議與 SpaceX 掛牌激勵，帶動整體市場風險偏好回升，終場收在 46465.2 點。加權指數單週上漲約 5.3%，其中，電子股在 AI 長期成長趨勢推動下維持強勢，市場預期相關動能仍可望延續。

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聯博投信副總經理林炳魁表示，今年以來台股漲幅已達約 60%，後續行情能否推進，仍須回歸企業基本面支撐，他建議現階段宜採「選股不選市」策略，檢視企業營收與獲利是否與市場題材相符，以及本益比與成長性之間是否存在明顯落差。隨著除權息旺季來臨，資金再配置需求升高，如聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF（00404A-TW) 透過兼顧成長與收益的投資策略，可望在台股高檔震盪期間靈活掌握產業輪動與除權息行情帶來的投資契機。

從產業面來看，林炳魁指出，電子股為本波反彈領漲族群，尤其 AI 相關供應鏈表現最為突出。台積電 (2330-TW) (TSM-US) 近期股價表現亮眼，不僅快速完成填息，也持續對大盤形成正向支撐；此外，ASIC 設計、先進製程、高效能運算及伺服器等族群，在 AI 需求帶動下維持穩健成長。近期市場高度關注的 SpaceX 低軌衛星題材，也推升 PCB、通訊元件與晶片供應鏈表現，反映太空經濟與高速通訊基礎建設需求正逐漸成形。

相較之下，非電子族群走勢相對分歧。塑膠、橡膠及航運等傳產族群多處於整理格局，整體漲勢不如電子股強勁。不過，部分金融股受惠於財報亮眼與獲利成長，近期展現補漲力道。

林炳魁分析，今年以來金融業獲利普遍優於市場預期，部分公司前 5 月累計獲利甚至已接近去年全年水準，加上可配發資本充沛，後續股利政策具吸引力，有機會成為資金輪動的重要方向。

展望下半年，林炳魁認為，台股整體多頭趨勢尚未改變，但市場結構已逐步轉向「K 型分化」，產業與個股表現差異將進一步拉大，投資人更需聚焦企業基本面。儘管 AI 趨勢仍在，但市場已開始檢視企業實際營收與獲利是否足以支撐股價表現，對於僅靠題材推升、但基本面未同步成長的個股，後續修正壓力可能進一步增加。