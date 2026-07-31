鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 12:21

美股昨夜全面收高氣氛延燒至台股，加權指數今 (31) 日開盤暴漲近 3000 點，市場買氣同步回溫。觀察今日盤中成交量，主動統一台股增長 (00981A-TW) 以 78 萬張的成交量，暫居今日市場成交王寶座，市價直奔漲停 26.13 元。

台股今日回神，不少投資人搶進市場，根據盤中成交量資料，截至中午 12 點，主動統一台股增長 (00981A-TW) 成交逾 78 萬張，登上成交王寶座。其餘依序為主動復華未來 50(00991A-TW) 69 萬張、群益台灣加權正 2(00685L-TW) 47 萬張、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 45 萬張及主動統一升級 50(00403A-TW)38 萬張。

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進一步觀察成交量前五名，扣除槓桿型 ETF 後，上榜者均為主動式 ETF，主動式 ETF 今年以來打敗大盤的實力備受認可，以績效服人。第一名的 00981A 今天更是亮燈漲停，相當罕見，盤中漲停板雖打開，但漲幅依舊維持在約 9.5% 的高檔盤旋，反映經理團隊投資眼光精準。

展望後市，統一台股研究團隊進一步指出，第三季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的 AI 伺服器、高階 CCL、ABF 載板、測試介面及散熱供應鏈，第四季有望隨市場情緒回穩重啟成長行情。