鉅亨網新聞中心 2026-06-23 13:30

根據市場研究機構 Counterpoint Research 的最新報告，中國半導體巨頭長江存儲 (YMTC) 在全球 NAND 快閃記憶體市場的占有率已從 2025 年同期的 8% 大幅提升至 13%。

長江存儲已成為這一領域增長最快的廠商，其追趕速度遠超預期，正直接威脅三星與 SK 海力士等傳統龍頭的市場地位。

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在財務表現方面，長江存儲展現了驚人的成長爆發力。該公司已連續三個季度保持兩位數增長，其 2026 年第一季營收達到 26 億美元，年率增長近 445%。目前的全球 NAND 市場營收排名中，三星以 29% 位居第一，SK 海力士以 18% 位列第二，而長江存儲已穩居全球第四位。

在技術層面，其自主研發的 Xtacking 架構已實現 294 層 3D NAND 量產，且良率超過 90%。這使得長江存儲與三星 (286 層) 及 SK 海力士 (321 層) 量產產品的技術差距大幅縮小。

在市場策略上，長江存儲近期正式登陸南韓本土市場，推出「智泰」品牌消費級固態硬碟 (SSD)，直接衝擊南韓雙雄的大本營。

為了進一步鞏固競爭優勢，長江存儲正加速產能布局。其位於武漢的第三座工廠預計於 2026 年底投產，並於 2027 年實現全面量產，同時該公司已宣布將再建設兩座新工廠。