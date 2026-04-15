鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 13:30

外媒引述消息人士最新報導，中國記憶體晶片龍頭長江存儲 (YMTC) 正啟動一場史無前例的產能大躍進。

《路透社》報導，繼今年即將完工的武漢三期廠後，YMTC 擬再加碼興建兩座全新晶圓廠。待三座新廠全數量產後，YMTC 總產能將較現有規模翻倍成長，這不僅是對全球 NAND 市佔率的強勢進攻，更是對外部技術封鎖的一次正面突圍。

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目前，YMTC 在武漢擁有兩座晶圓廠，合計月產能約 20 萬片。此次擴張計畫中的三座新廠，單廠滿產後月產能均上看 10 萬片，其中備受矚目的三期工廠大樓已竣工，正處於設備安裝階段，預計今年底正式投產，並在 2027 年實現月產能 5 萬片的階段性目標。

最關鍵的突破在於，YMTC 武漢三期廠的國產設備採購佔比首次突破 50%，涵蓋 3D NAND 垂直堆疊等核心製程，中微公司 (AMEC) 等本土供應鏈成為主力。這一比例遠高於目前國內晶圓廠平均 15% 至 30% 的水平，也標誌著在被列入實體清單、海外設備供應受阻後，中國半導體供應鏈的自主化進程取得實質性的跨越。

除產能規模的擴張，YMTC 的產品版圖也在延伸。消息人士透露，YMTC 已向客戶送樣低功耗 DRAM 產品，預計今年底獲得反饋，試圖在傳統 NAND 業務之外尋找新的成長領域。

市場數據顯示，2025 年 YMTC 在全球 NAND 市佔率達 11.8%，與西部數據 (WD) 並列。