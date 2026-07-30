鉅亨網新聞中心 2026-07-30 19:20

人工智慧領導廠商 OpenAI 在一場內部員工會議中，揭露了公司營收的顯著增長趨勢。財務長 Sarah Friar 表示，OpenAI 今年 7 月的年化經常性收入 (ARR) 已超過整個第二季的規模。

財報放暖風 OpenAI 7月營收創佳績 年化收入超越第二季(圖:shutterstock)

儘管面臨市場競爭壓力，Friar 仍對業績表現持樂觀態度，並在會議紀錄中提到：「第二季本身的表現並不差」。

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OpenAI 的成長主要受到多項關鍵產品推動。Friar 與董事會主席 Bret Taylor 共同指出，包含 GPT-5.6 系列模型的發佈、針對企業端推出的 ChatGPT Work 代理工具，以及 AI 編碼工具 Codex 的日益普及，皆是維持成長動能的核心。

為了支應基礎建設的龐大支出，OpenAI 正積極爭取企業與開發者用戶，以獲取穩定的營收來源。

雖然營收成長，但 OpenAI 仍面臨嚴峻的外部挑戰。其主要競爭對手 Anthropic 的估值在今年早些時候已超越 OpenAI，且其年化收入在 5 月達到 470 億美元，主要歸功於編碼工具 Claude Code 在開發者社群的成功。

對此，Taylor 坦言 Anthropic 今年開局強勁，且 OpenAI 在編碼市場確實需要「迎頭趕上」。不過，Taylor 也對 Codex 的潛力表示信心，他觀察到部分深入使用 Claude Code 的用戶，因不滿高昂的費用而開始尋求替代方案。

此外，來自中國的競爭力也不容小覷。媒體報導提到，中國廠商月之暗面發佈的 Kimi K3 等開放權重模型 (Open-weight models)，正以較低成本縮小與美國產品的技術差距。

為確保領先地位，OpenAI 已向投資人表示，計畫在 2030 年前投入約 6,000 億美元的運算支出。目前公司正與輝達 (NVDA-US) 洽談高達 2,500 億美元的資金支援，用於租賃位於俄亥俄州的大型新型 AI 資料中心。