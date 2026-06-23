鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-23 14:14

微信 AI 來了，微信原生 AI 助手「小微」20 日開啟小範圍內測，獲得內測資格的用戶，可在微信更新至最新版本（8.0.75）後，點擊微信主界面左上角的「小微」標誌使用 AI 功能。用戶也可以在主界面一鍵右滑，開啟與「小微」的互動。

微信AI來了！微信迎史上最大更新。（圖：Shutterstock）

《界面新聞》23 日指出，無論從交互體驗還是功能豐富程度來看，這都是稱得上是微信史上最大更新。

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用戶進入「小微」後，可通過文字或語音對話操作一些基礎功能，包括日常對話、文件閱讀、設置提醒、發送消息、轉賬、進行朋友圈管理等。例如「給媽媽發生日快樂」、「轉賬給 XXX」、「抓取近兩天朋友圈中值得關注的重點內容」、「提醒我 5 分鐘後喝水」等。

用戶在執行發送消息操作時，「小微」會進行二次確認。用戶向好友轉賬時，需要用戶手動輸入密碼。

「小微」無法讀取用戶的私聊及群聊內容。但在任意一位好友或群聊的對話界面，用戶可單獨點擊「小微」，即可對聊天內容進行讀取和總結。

「小微」目前打通了公眾號和影音號。在任意公眾號和影音號界面，用戶直接點擊「小微」，對當前內容進行分析總結。

「小微」也會推薦自認為優質且適合用戶的內容。「小微」解釋，這類推薦不是基於閱讀量、轉發量、粉絲數這些可量化指標，而是根據自身訓練數據來判斷。

一個有趣的細節是，「小微」具有記憶功能，開啟後可記住重要的對話歷史，讓之後的回答更符合用戶的需要，並可根據對用戶的記憶來形成個性化推薦。

「小微」還支持圖片解析、生成，且能夠識別記憶中的人物。

基礎操作之外，「小微」的一大亮點是可調用小程式完成服務，例如用戶需要點一杯喜茶，並說出具體糖度、冰度等要求，它會自動調用喜茶小程式或美團外賣小程式下單，用戶只需要手動付款確認。用戶預訂酒店、打車等也遵循相同邏輯。

不過，這類服務的絲滑程度，也依賴於小程式的結構是否簡單。外賣等小程式首頁只有搜索框和商家列表，路徑相對明確，agent 執行路徑更簡單。

但像攜程、去哪兒這類首頁有各種 Banner、活動彈窗、猜你喜歡等各種入口的小程式，AI 仍然需要大量人工介入才能完成操作。