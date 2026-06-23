鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-23 10:47

2026 年即將過半，燃油車在中國市場的退潮速度超出了年初多數判斷。乘聯會的數據顯示，5 月常規燃油乘用車零售量年降 39%，同期全國乘用車整體降幅為 22.1%。

據《界面新聞》周一（22 日）報導，國際油價上行抬高了燃油車使用成本，也削弱了消費者為數不多的購車意願。汽車廠家和經銷商已經開始主動減少燃油車供給，從追求銷售規模轉向篩選單車利潤，且緊湊型轎車這個合資品牌曾經最穩固、最龐大的細分市場，正在發生根本性動搖。

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豐田卡羅拉（Corolla）、豐田雷凌（Levin）、本田思域（Civic）、大眾速騰、日產軒逸（Sylphy）等車型，面向人民幣 10 萬至 15 萬元級主流家庭用戶，承擔著合資品牌銷量規模、為經銷商引流、攤薄渠道成本的核心功能，但現在這個基本盤開始鬆動。

在北京多家合資品牌門市，一家廣汽豐田門市的展廳裡只擺了 4 輛車，分別是 2 輛新能源車、2 輛燃油車，與巔峰時期展廳裡擺著近 10 款不同車型的熱鬧景象相比，有了明顯區別。曾經撐起品牌半壁江山的雷凌，已從展廳退出。

「賣一輛賠一輛，不擺了。」銷售人員說，雷凌目前轉為訂單式生產，門市不再保留常規庫存，也不再靠它吸引消費者進店。

根據第三方平台數據，雷凌 5 月零售銷量已經降至 194 輛，3 年前這款車型月銷量還保持在 1 萬輛以上，是廣汽豐田支柱車型。

類似策略正在更多合資品牌門市顯現。虧損嚴重、周轉緩慢的車型被撤展或減少排產，仍有銷量基礎或利潤空間的車型被保留下來。燃油車的經營方式由全系列鋪貨轉向選擇性供應。

不同品牌的收縮節奏不一致，缺少新能源車產品、轉型緩慢的合資品牌，仍然要燃油車引流。廣汽本田的展廳裡仍有 5 款車在展，且全部為燃油車型；一汽豐田的展廳裡共有近十款車型，只有一款不是燃油車。

這些被保留的燃油車型，大多是定位更高、利潤空間更大的中級車或 SUV。但這些品牌的銷售人員表示，廠家今年對燃油車的排產已明顯縮減，未來可能進一步壓縮燃油車車型種類。

對汽車製造商而言，保留一款銷量不斷下滑的車型，需要繼續維持零件採購、生產排期、物流、營銷和備件體系。銷量不足時，這些成本難以攤薄。減少車型可以提高產能和資金使用效率，也能避免為維持市佔率繼續增加終端補貼。經銷商同樣能夠減少庫存和現金佔用。

但代價是進一步損失進店客流。消費者為卡羅拉或雷凌進店，可能購買更高價格的車型，也可能帶來貸款、保險、精品和置換收入。這些車型撤掉後，消費者的選擇範圍收窄，金融、保險和精品銷售的轉化機會隨之下降。

伴隨車型縮減，部分門市也已關閉或縮小經營面積。銷售人員說，廣汽本田在北京的經銷商已從 17 家縮減至 8 家；其他品牌的一些經銷商也開始縮小展廳、減少員工和壓縮日常支出。

接下來的市場走向，業界大致有兩種判斷：

一是燃油車收縮到主要服務中老年、低里程用戶的細分市場，規模較現在大幅縮小，但利潤或許能透過減少價格戰而趨於穩定。