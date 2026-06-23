鉅亨網編譯許家華 2026-06-23 15:52

歐洲汽車市場 5 月延續復甦動能，在電動化車款需求持續成長帶動下，新車銷售穩步上升。然而，傳統燃油車市場加速萎縮，讓中國車廠得以進一步擴大在歐洲市場的影響力，對當地老牌車廠形成更大競爭壓力。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周二公布數據顯示，包括歐盟 (EU)、英國及歐洲自由貿易聯盟(EFTA) 在內的歐洲市場，5 月新車註冊量 (可視為銷售量指標) 達 115 萬 2523 輛，較去年同期成長 3.6%。

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若以今年前五個月計算，累計新車註冊量較 2025 年同期增加 4.5%，顯示歐洲車市整體需求仍保持穩定成長。

推動市場成長的最大動能來自電動化車款。

ACEA 指出，5 月純電動車 (BEV) 註冊量年增 39.1%，插電式油電混合車 (PHEV) 成長 13.2%，傳統油電混合車 (Hybrid) 則增加 8.2%。三類電動化車款合計占當月所有新車註冊量超過三分之二，顯示歐洲消費者正持續加速轉向低排放車輛。

ACEA 表示，多個歐洲主要市場推出新的稅務優惠及補助政策，是支撐電動車需求的重要因素。各國政府為推動減碳與能源轉型，持續透過購車補助、稅負減免及企業車隊獎勵措施刺激電動車銷售。

相較之下，傳統內燃機車款需求則明顯轉弱。

數據顯示，5 月汽油車與柴油車銷量分別下跌約 19%，成為市場成長最大的拖累因素。分析人士指出，歐洲監管機構持續收緊碳排放標準，加上電動車價格逐步下降，正加速消費者放棄燃油車。

在產業轉型過程中，歐洲傳統車廠面臨愈來愈大的競爭壓力。

法國汽車集團 Renault、跨國汽車製造商 Stellantis，以及德國汽車巨頭 Volkswagen 的 5 月新車註冊量均出現下滑，跌幅介於 1% 至 3% 之間。

其中，Stellantis 近年來持續面臨中國品牌低價競爭壓力，而 Volkswagen 則在中國與歐洲兩大市場同時遭遇電動車轉型挑戰。

相較之下，中國車廠的表現極為亮眼。

零跑汽車 (9863.HK)5 月在歐洲市場銷量暴增 465.1%，成為成長最快的品牌之一。市場分析指出，零跑透過與 Stellantis 建立合資合作關係，加速拓展歐洲銷售與售後服務網絡，帶動市場接受度快速提升。

奇瑞汽車 (9973.HK) 銷量年增 244.1%，比亞迪 (002594.SZ) 則大增 136.6%。

此外，吉利汽車 (0175.HK) 與上汽集團 (600104.SS) 分別成長 12.6% 及 13.9%，顯示中國車廠在歐洲市場已不再局限於單一品牌突破，而是整體擴張趨勢。

根據市場研究機構 JATO Dynamics 與 Dataforce 先前公布的資料，中國品牌在歐洲純電動車市場的占有率近一年持續攀升。雖然歐盟已對中國製電動車加徵額外關稅，但中國車廠透過當地組裝、生產基地投資以及價格優勢，仍持續擴大市場份額。

另一方面，特斯拉 (TSLA-US) 也成為 5 月歐洲市場的重要焦點。

ACEA 數據顯示，特斯拉 5 月新車註冊量達 2 萬 8610 輛，較去年同期大幅成長 107.9%，連續第四個月維持三位數增幅，延續自今年初以來的復甦趨勢。

特斯拉此前曾因產品週期轉換、歐洲競爭加劇及部分市場需求疲軟而經歷超過一年銷量下滑。不過隨著新版 Model Y 在歐洲市場全面上市，以及價格策略調整開始發揮效果，公司銷售表現明顯改善。

分析人士指出，目前歐洲車市正進入新一輪競爭階段。過去由 Volkswagen、Renault、Stellantis 等傳統車廠主導的市場格局，正受到中國品牌與特斯拉的雙重挑戰。