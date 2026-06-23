鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 08:20

《Yahoo Finance》報導，美國總統川普周一 (22 日) 簽署兩項聚焦量子運算的行政命令，目標是在其任期結束前推動具備「商業實用價值」的量子電腦發展，並加速政府因應量子運算所帶來網路攻擊風險的準備工作。

第一項行政命令著重於推動新的量子運算能力，要求在 2028 年前開發出一台「足以支援科學研究」的量子電腦。白宮表示，這將與「商業能力的新時代」同步到來。

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白宮發布的說明文件指出，量子運算產業正「處於重大商業突破的邊緣」。川普周一在橢圓形辦公室表示，「我們將以前所未有的力度投資美國在量子領域的領導地位。」

第二項行政命令則聚焦國家安全，將政府部署「後量子加密 (Post-Quantum Cryptography)」的時程提前至 2031 年，以因應未來量子運算可能帶來的網路安全威脅。

這兩項行政命令發布之際，投資人與量子運算產業內部正激烈辯論一個核心問題：這項仍處於早期階段的技術究竟還需要多久，才能真正具備商業可行性。量子運算試圖利用量子物理學原理，以遠超傳統電腦的速度解決複雜運算問題。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最近推出新的量子處理器校準能力。執行長黃仁勳近幾個月對量子電腦商業化前景的態度也變得更加樂觀。他曾在 2025 年引發市場震盪，當時表示距離真正實用的量子電腦問世還有約 15 年，而這個時間估計已算是「偏樂觀」。

白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 在周一與媒體的電話會議中表示，「這些政策將推動現有產業及全新產業出現變革性的成長。」

他補充道，「量子技術的突破代表創新、經濟成長與國家安全，未來數十年都將讓美國人民受益。」

白宮科技政策辦公室將負責協調多個政府機構的量子計畫，包括商務部、國防部、能源部以及國家航空暨太空總署 (NASA)。

不過，許多關鍵細節仍有待釐清。其中一個重要問題是，川普政府究竟如何定義一台「足以支援科學研究」的量子電腦。白宮官員表示，這項標準主要取決於量子電腦的規模，後續將由能源部進一步制定。

行政命令並未為相關計畫額外編列預算，而是要求各部門利用既有資金推動工作。同時，命令也要求強化美國量子基礎設施相關供應鏈能力。

根據規劃，未來幾年政府將逐步部署量子感測器與量子網路，以促進產業發展，並讓政府能更有效利用量子技術帶來的新能力。最終目標是在未來將量子電腦交付給美國能源部旗下的國家實驗室，供政府研究使用。

但這項計畫的具體執行方式仍不明朗。白宮也拒絕透露目前正與哪些企業合作開發相關設備。

川普政府上個月曾宣布，將向 9 家量子運算公司提供總計 20 億美元補助資金，而美國政府則將取得這些企業的股權。

其中，IBM(IBM-US) 的量子計畫將獲得 10 億美元，格羅方德 9(GlobalFoundries)(GFS-US) 將獲得 3.75 億美元，D-Wave Quantum(QBTS-US)、

Rigetti Computing(RGTI-US) 以及 Infleqtion(INFQ-US) 等企業則各獲得 1 億美元補助。

IBM 執行長 Arvind Krishna 此前表示，這些補助將有助於「加速美國量子技術創新。」