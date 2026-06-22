鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 17:59

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益美國增長 ETF (00997A-TW) 公告上市以來首次配息，本次預估每股配發金額為 0.37 元，若以 6 月 22 日收盤價 14.74 元來推算，預估單次配息率約 2.51%、預估年化配息率近 10.04%。本次除息日訂於 7 月 6 日，想參與 00997A 本次領息的投資人最晚須在 7 月 3 日買進，收益分配發放日則訂於 7 月 30 日。

群益00997A首次配息出爐估年化逾10% 7/3最後買進日。(圖：shutterstock)

財富管理專家表示，自去年台灣第一檔主動式 ETF 發行以來，可說是開啟台灣投資市場新紀元，不讓主動式台股 ETF 專美於前，主動式海外股票 ETF 也是一檔接一檔發行，躍居投資人資產配置新寵。

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在主動式海外股票 ETF 配息方面，繼日前公布的 00998A 後，甫宣布首次配息的 00997A 同樣吸引市場目光，預估每股配發金額 0.37 元、年化配息率近 10.04%，為目前已公布配息之主動式海外股票 ETF 中最高，且其自 4 月中掛牌以來，不到三個月期間，累積漲幅已超過 40%，年化配息率與績效表現都令市場驚豔。

ETF 理財達人指出，美股市場向來投資題材多元，靠各類股健康輪動持續締造新牛市格局，也因此在投資上更講求靈活調整以掌握契機，而 00997A 正是第一檔訴求以美股全產業為布局範圍的主動式美股 ETF，瞄準美國各產業成長與輪動契機，並因應市況彈性調整持股內容，即使掛牌以來面臨美伊衝突反覆、聯準會貨幣政策動向未明等考驗，仍舊繳出優於大盤的報酬佳績。

ETF 理財達人進一步表示，觀察 00997A 的持股內容，不僅囊括科技強勢族群，包括半導體、AI 晶片、存儲設備等市場焦點，也含括航太、軟體、通訊服務等類股，透過投研團隊主動挑選產業趨勢與獲利能力俱佳、股價動能可期的美國優質股，多方網羅美股增長行情。