鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 10:39

統一投信將在 8/5~8/7 募集新一檔主動式 ETF－「統一前沿科技主動式 ETF」(00411A-TW)，自消息曝光後便引發市場關注。不少敏銳的網友紛紛留言「00411A 與主動統一全球創新 (00988A-TW) 兩者有何不同？」ETF 專家表示，兩檔 ETF 雖然都是海外主動式 ETF，但是在「產業布局、投資區域、操作彈性」這三大關鍵有所差異。

差異一：00411A 鎖定科技 vs. 00988A 不限科技

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在「產業布局」上，新募集的 00411A 科技純度更純，鎖定前沿科技與主流科技，投資觸角延伸至最尖端、最具顛覆性的科技領域，除了聚焦 AI 跟能源的基礎建設，更值得關注的是，AI 原生工具、人形機器人、太空經濟、量子計算、自動駕駛及資產代幣化等，都是 00411A 關注重點。

而現有的 00988A 選股範疇則不限於科技業，廣泛涵蓋 AI、創新金融、新零售消費、國防工業及資源等創新趨勢。

可以看出兩者在產業分布上具有明顯的不同。由於改變未來世界的關鍵技術都在科技，對於想全面參與科技長多行情的投資人來說，00411A 是一個純度更高的新選擇。

差異二：00411A 主打美國為主 vs. 00988A 放眼全球商機

在「投資地區」上，00411A 將兵力高度聚焦於「美國為主」的市場。由於全球頂尖的前沿科技企業、專利技術及創投資金大多集中於美國，00411A 將重兵部署美國科技業，美國配置預計高達 70%，能最直接且高效地掌握引領世界科技變革的領頭羊。

相對地，00988A 的投資地圖則是「放眼全球」，截至 7/17，00988A 布局美國近四成、台股約 21%，其餘也在日本、韓國、德國投資最具創新力的標的，區域分散度較高。

差異三：00411A 第一大持股上限為 20%

在「操作彈性」部分，00411A 因為第一大持股上限可達 20%，這項設計賦予經理人更大的操盤空間，在布局上可以展現出相對更高的操作彈性，當市場出現具備絕對龍頭優勢的前沿科技企業時，經理人能重倉配置，有助追求超額報酬極大化。

00988A 的操作彈性屬於「中等」，持股權重相對均衡分散，截至 7/17，目前第一大持股權重約 6%，追求在穩健中捕捉多元創新的成長機會。

ETF 專家指出，對於注重現金流的投資人而言，兩檔基金都是年配息，且除息月份剛好錯開，一個在上半年、一個落在下半年。00411A 是每年 4 月除息，00988A 則是每年 10 月除息，若同時布局 00411A、00988A，等於自組「半年配」，而且能將美國前沿科技與全球多元創新產業一網打盡，是海外主動式 ETF 的絕佳搭配。