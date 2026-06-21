鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-21 09:50

國泰投信今年 4 月剛掛牌的主動式台股 ETF—主動國泰動能高息 (00400A-TW)，近日正式發布首次收益分配期前公告，每單位擬配息 0.12 元，若以 18 日收盤價 15.12 元計算，單月配息率為 0.79%，年化配息率高達 9.52%，表現符合市場預期。00400A 目前已擁有 11.8 萬名受益人，本次除息交易日為 7 月 9 日，最後買進日為 7 月 8 日，股息預計於 7 月 31 日發放。

00400A首配年化衝9.5% 經理人：端午節後變數大 靠主動式ETF聰明布局。(圖：shutterstock)

針對近期市況，國泰投信分析，雖然美伊雙方簽訂和平協議讓市場避險情緒降溫、帶動全球股市反彈，但聯準會 FOMC 態度偏鷹，觀望氣氛仍濃，預期短線台股將維持高檔震盪。面對「端午節後變盤」等市場波動變數，投資人應避免過度集中單一個股，可透過主動式 ETF 參與行情，由專業投研團隊依據產業趨勢與市場變化靈活調整持股，兼顧成長潛力與現金流需求。

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00400A 基金經理人梁恩溢表示，儘管短期市場受到利率政策與國際情勢干擾，但台灣經濟基本面依然穩健。受惠於全球 AI 應用、高效運算及資料中心需求持續成長，半導體、AI 伺服器、電子零組件等出口量顯著增加，更帶動外銷訂單與出口金額創下歷史新高。

對此，台綜院已將 2026 年台灣 GDP 成長率預估由 3.46% 大幅上修至 9.33%，央行也再上修全年經濟成長率預測值為 9.45%。梁恩溢指出，本次 GDP 大幅上修的主因，在於 AI 應用已從過去的雲端運算與模型訓練，全面擴展至終端裝置與企業服務，帶動商機從少數晶片大廠延伸至整條完整產業鏈，形成出口、企業投資與民間消費的正向循環，將成為台股長線成長的最強支撐。

隨著 AI 產業快速擴張，投資機會已從少數權值股擴散至更多具競爭優勢的企業，但同時也加劇了市場的輪動速度，提升了投資人的選股難度。

觀察 00400A 目前的持股布局，已精準涵蓋 AI 晶片、高速運算、資料中心建置、高速傳輸及關鍵零組件等領域，核心持股包括：台積電、聯發科、緯穎、智邦、信驊、台光電、台達電、川湖等。

國泰投信強調，00400A 透過「主動式 ETF」機制，由專業投研團隊依據總經環境與企業基本面動態調整持股。在市場波動升溫的節後環境中，主動式操作能更靈活地在完整供應鏈中發掘投資機會，協助投資人輕鬆掌握台灣 AI 產業鏈的升級紅利與優質企業的長線成長契機。