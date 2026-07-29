Fed決議前夕市場觀望 00988A獲資金逆勢卡位
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會利率決議與大型科技股財報公布前夕，市場觀望氣氛濃厚，美股主要指數震盪走弱，科技股賣壓加重，盤面一片綠油油，投資人操作態度趨於保守。不過，觀察資金動向，主動式海外股票型 ETF 買氣並未降溫，反而吸引資金逆勢布局，顯示投資人仍看好具備主動選股能力的產品，期望在波動市況中掌握中長期成長契機。
根據 CMoney 資料顯示，主動式海外股票 ETF 交投依舊熱絡，統計昨 (28) 日同類型商品總成交量達 14.77 萬張、成交金額 21.55 億元。其中，以主動統一全球創新 (00988A-TW) 最受市場青睞，單日成交量逾 8.13 萬張、成交金額約 12.68 億元，雙雙居同類型商品之冠。
除了資金動能強勁外，00988A 長線績效亦持續領先。根據 CMoney 截至 7 月 28 日資料顯示，00988A 近六個月股價上漲 31.76%、今年以來漲幅 52.68%，皆穩居同類型商品第一。在市場震盪加劇之際，00988A 仍展現長線累積報酬實力。
展望後市，統一投信頭研團隊表示，近期全球股市在漲多後進入震盪整理，市場情緒受到企業財報、美國貨幣政策走向及地緣政治等因素交互影響，短期波動仍可能延續。不過，AI 長線成長趨勢並未改變，全球大型科技企業資本支出仍維持高檔，可望持續支撐相關產業的獲利動能。
建議投資人把握市場震盪之際，採取分批布局策略，聚焦評價已適度修正、但基本面仍具成長潛力的 AI 供應鏈。隨著市場逐步消化短期不確定因素，在 AI 投資趨勢延續及年底評價面切換帶動下，全球股市仍有機會重拾向上動能。
主動式海外 ETF 7/28 成交量排行
|
股票代號
|
股票名稱
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7/28 成交量
(萬張)
|
績效表現 (%)
|
近六個月
|
今年以來
|
00988A
|
主動統一全球創新
|
8.13
|
31.76
|
52.68
|
00990A
|
主動元大 AI 新經濟
|
3.63
|
31.43
|
44.56
|
00997A
|
主動群益美國增長
|
1.73
|
NA
|
NA
|
00402A
|
主動安聯美國科技
|
0.63
|
NA
|
NA
|
00998A
|
主動復華金融股息
|
0.37
|
NA
|
NA
|
00989A
|
主動摩根美國科技
|
0.03
|
5.36
|
6.34
|
00983A
|
主動中信 ARK 創新
|
0.11
|
-7.99
|
-6.9
|
00986A
|
主動台新龍頭成長
|
0.15
|
15.75
|
20.47
資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/28
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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