鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-29 11:13

美國聯準會利率決議與大型科技股財報公布前夕，市場觀望氣氛濃厚，美股主要指數震盪走弱，科技股賣壓加重，盤面一片綠油油，投資人操作態度趨於保守。不過，觀察資金動向，主動式海外股票型 ETF 買氣並未降溫，反而吸引資金逆勢布局，顯示投資人仍看好具備主動選股能力的產品，期望在波動市況中掌握中長期成長契機。

Fed決議前夕市場觀望 00988A獲資金逆勢卡位。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 資料顯示，主動式海外股票 ETF 交投依舊熱絡，統計昨 (28) 日同類型商品總成交量達 14.77 萬張、成交金額 21.55 億元。其中，以主動統一全球創新 (00988A-TW) 最受市場青睞，單日成交量逾 8.13 萬張、成交金額約 12.68 億元，雙雙居同類型商品之冠。

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除了資金動能強勁外，00988A 長線績效亦持續領先。根據 CMoney 截至 7 月 28 日資料顯示，00988A 近六個月股價上漲 31.76%、今年以來漲幅 52.68%，皆穩居同類型商品第一。在市場震盪加劇之際，00988A 仍展現長線累積報酬實力。

展望後市，統一投信頭研團隊表示，近期全球股市在漲多後進入震盪整理，市場情緒受到企業財報、美國貨幣政策走向及地緣政治等因素交互影響，短期波動仍可能延續。不過，AI 長線成長趨勢並未改變，全球大型科技企業資本支出仍維持高檔，可望持續支撐相關產業的獲利動能。

建議投資人把握市場震盪之際，採取分批布局策略，聚焦評價已適度修正、但基本面仍具成長潛力的 AI 供應鏈。隨著市場逐步消化短期不確定因素，在 AI 投資趨勢延續及年底評價面切換帶動下，全球股市仍有機會重拾向上動能。

主動式海外 ETF 7/28 成交量排行

股票代號 股票名稱 7/28 成交量 (萬張) 績效表現 (%) 近六個月 今年以來 00988A 主動統一全球創新 8.13 31.76 52.68 00990A 主動元大 AI 新經濟 3.63 31.43 44.56 00997A 主動群益美國增長 1.73 NA NA 00402A 主動安聯美國科技 0.63 NA NA 00998A 主動復華金融股息 0.37 NA NA 00989A 主動摩根美國科技 0.03 5.36 6.34 00983A 主動中信 ARK 創新 0.11 -7.99 -6.9 00986A 主動台新龍頭成長 0.15 15.75 20.47

資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/28