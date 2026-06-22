鉅亨網記者陳于晴 台北
台股上周在科技股領軍下強勢上攻，於端午節休假前收紅。端午連假結束後，台股今 (22) 日開盤即一口氣站上 47000 點關卡，多頭氣勢同步帶動主動式 ETF 市場熱度，早盤股價最剽悍的前 5 檔主動式 ETF 都大漲超過 3%。上周已有 8 檔主動式 ETF 淨資產規模同步創下歷史新高，在今天持續飆漲之下，統一 00981A 規模即將挑戰 3000 億元大關，00988A 也將衝關 600 億元，備受市場矚目。
根據 CMoney 統計，截至 6/18，主動式 ETF 規模創高排行榜中，統一投信旗下「統一雙嬌」雙雙入榜。主動統一全球創新 (00988A-TW) 淨資產規模已達 594.4 億元，即將叩關 600 億大關；主動統一台股增長 (00981A-TW) 規模則來到 2977.10 億元，距離 3000 億元僅一步之遙。其餘入榜包括，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動安聯台灣高息 (00984A-TW) 等。
ETF 達人指出，這波規模創高背後反應的是實質績效支撐。觀察排行榜中各檔績效表現，撇除今年剛掛牌的新產品，其餘今年以來績效全數超過 50%。其中，統一 00988A 以高達 127.78% 的績效，績效與規模雙雙稱冠，穩居雙冠王的寶座。
統一 00988A 經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情，AI 仍是核心投資主軸。美股獲利動能強但估值偏高，應聚焦獲利有望超預期的半導體族群；台韓股兼具高成長與相對低估值優勢，惟波動較大；日股則應鎖定掌握 AI 或半導體供應鏈關鍵廠商。
統一台股研究團隊指出，台股在 AI 供應鏈帶動下進入加速成長階段，6 月起新平台拉貨高峰，營收動能回溫，加上 OpenAI、Anthropic 募資計畫，可望推升投資熱度。布局上，看好先進製程、封裝設備及結構成長的 HBM，關注漲價循環中的 PCB、載板、散熱與被動元件等供應鏈。
主動式 ETF 規模創高排行榜
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股票代號
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股票名稱
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今年以來績效 (%)
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基金淨資產規模 (億)
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00988A
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主動統一全球創新
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127.78
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594.40
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00990A
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主動元大 AI 新經濟
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105.39
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447.89
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00991A
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主動復華未來 50
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97.52
|
643.41
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00981A
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主動統一台股增長
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86.28
|
2,977.10
|
00984A
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主動安聯台灣高息
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52.8
|
79.37
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00996A
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主動兆豐台灣豐收
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NA
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51.90
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00404A
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主動聯博動能 50
|
NA
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31.42
|
00405A
|
主動富邦台灣龍耀
|
NA
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233.18
資料來源：CMoney，資料統計至 2026/06/18。NA 為今年剛成立之新產品，無法計算今年以來績效數據。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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