鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 11:44

台股上周在科技股領軍下強勢上攻，於端午節休假前收紅。端午連假結束後，台股今 (22) 日開盤即一口氣站上 47000 點關卡，多頭氣勢同步帶動主動式 ETF 市場熱度，早盤股價最剽悍的前 5 檔主動式 ETF 都大漲超過 3%。上周已有 8 檔主動式 ETF 淨資產規模同步創下歷史新高，在今天持續飆漲之下，統一 00981A 規模即將挑戰 3000 億元大關，00988A 也將衝關 600 億元，備受市場矚目。

台股衝破47000點！主動式ETF規模8檔同創新高 統一雙嬌入榜。（圖：shutterstock）

根據 CMoney 統計，截至 6/18，主動式 ETF 規模創高排行榜中，統一投信旗下「統一雙嬌」雙雙入榜。主動統一全球創新 (00988A-TW) 淨資產規模已達 594.4 億元，即將叩關 600 億大關；主動統一台股增長 (00981A-TW) 規模則來到 2977.10 億元，距離 3000 億元僅一步之遙。其餘入榜包括，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動安聯台灣高息 (00984A-TW) 等。

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ETF 達人指出，這波規模創高背後反應的是實質績效支撐。觀察排行榜中各檔績效表現，撇除今年剛掛牌的新產品，其餘今年以來績效全數超過 50%。其中，統一 00988A 以高達 127.78% 的績效，績效與規模雙雙稱冠，穩居雙冠王的寶座。

統一 00988A 經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情，AI 仍是核心投資主軸。美股獲利動能強但估值偏高，應聚焦獲利有望超預期的半導體族群；台韓股兼具高成長與相對低估值優勢，惟波動較大；日股則應鎖定掌握 AI 或半導體供應鏈關鍵廠商。

統一台股研究團隊指出，台股在 AI 供應鏈帶動下進入加速成長階段，6 月起新平台拉貨高峰，營收動能回溫，加上 OpenAI、Anthropic 募資計畫，可望推升投資熱度。布局上，看好先進製程、封裝設備及結構成長的 HBM，關注漲價循環中的 PCB、載板、散熱與被動元件等供應鏈。

主動式 ETF 規模創高排行榜

股票代號 股票名稱 今年以來績效 (%) 基金淨資產規模 (億) 00988A 主動統一全球創新 127.78 594.40 00990A 主動元大 AI 新經濟 105.39 447.89 00991A 主動復華未來 50 97.52 643.41 00981A 主動統一台股增長 86.28 2,977.10 00984A 主動安聯台灣高息 52.8 79.37 00996A 主動兆豐台灣豐收 NA 51.90 00404A 主動聯博動能 50 NA 31.42 00405A 主動富邦台灣龍耀 NA 233.18

資料來源：CMoney，資料統計至 2026/06/18。NA 為今年剛成立之新產品，無法計算今年以來績效數據。