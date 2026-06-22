鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 17:13

台灣債券 ETF 市場蓬勃發展，上櫃債券 ETF 資產規模逼近新台幣 3 兆元 。由於債券 ETF 能提供穩定現金流且具備高流動性，今年截至 6 月 18 日，自然人交易已近 90 萬人次，受益人數與交易熱度雙雙創下新高 。因金管會已規範「收益平準金」啟動原則，櫃買中心提醒投資人勿一昧追求高息，也應透過收益分配公告充分瞭解配息組成。

目前債券被動式 ETF 所追蹤標的指數涵蓋美債、澳債、全球公司債、新興市場債及非投資等級債等多元主題，加上無須追蹤指數、可靈活配置投資部位的債券主動式 ETF 相繼問世，為投資人提供更多樣化的資產配置選擇 。

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櫃買中心提醒，面對種類日益多元的債券 ETF 商品，投資人不宜僅以配息率高低作為唯一評選標準，應充分瞭解配息來源與投資風險 。債券 ETF 重要配息來源為債券利息收入，高低取決於基金所持有債券的票面利率，而賣出債券產生的「已實現資本利得」也是來源之一 。

另一項可能配息來源則是「收益平準金」，這是為了避免大額申購稀釋早期進場投資人的配息權益 。金管會已規範收益平準金啟動原則，投資人應透過收益分配公告充分瞭解組成，不應將資本利得及收益平準金認定為每次配息的固定來源 。