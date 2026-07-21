鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 11:00

台股經歷上周五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息，周一盤中高低震盪近千點，終場下跌 221.57 點，收 42449.70 點。在高波動與融資去槓桿賣壓湧現的環境下，資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的，多檔高股息 ETF 跌幅明顯低於大盤，成為市場避風港，市場動向指標的公股更大舉敲進 00961、0056 及 00929 等標的。

台股歷經上周五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。周一早盤指數一度反彈逾 400 點、重返 43000 點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近 1117 點，終場下跌 221.57 點，收 42449.70 點。台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。

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在高波動環境下，高息 ETF 因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。觀察近一個月績效，加權指數下跌 8.64％，多檔高息 ETF 跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波 (00713-TW) 近月跌幅僅 2.43％居冠；大華優利高填息 30 (00918-TW) 跌幅 3.38％居次，統一台灣高息動能 (00939-TW)、FT 台灣永續高息 (00961-TW) 跌幅 4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。

法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI 產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息 ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。

進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震 ETF 中，公股並未全面加碼。元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30 (00918-TW) 及統一台灣高息動能 (00939-TW) 分別遭公股賣超 4031 張、34515 張及 2531 張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。

相較之下，公股買盤則集中於部分高息標的，例如 FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 獲買超 32797 張、元大高股息 (0056-TW) 獲買超 86029 張、復華台灣科技優息 (00929-TW) 獲買超 37459 張，反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。

市場評論認為，台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐，指數有機會挑戰站回 43000 點，但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型 ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。

高股息 ETF 與大盤近期績效與公股買賣超表：

股票代號 股票名稱 收盤價 昨日漲幅 近一個月績效 公股買賣超 (張) 公股買賣超 (千) 00713-TW 元大台灣高息低波 60.20 -0.08 -2.43 -4031 -243395 00918-TW 大華優利高填息 30 30.92 -0.29 -3.38 -34515 -1110298 00939-TW 統一台灣高息動能 21.07 0.10 -4.01 -2531 -54173 00961-TW FT 臺灣永續高息 12.34 0.00 -4.42 32797 415395 00932-TW 兆豐永續高息等權 16.89 -0.88 -4.47 -2146 -38028 00731-TW 復華富時高息低波 87.30 -0.40 -4.64 -73 -6550 00936-TW 台新永續高息中小 19.50 -0.86 -5.34 -1430 -29966 0056-TW 元大高股息 49.95 -1.58 -5.40 86029 4414988 00915-TW 凱基優選高股息 30 30.27 -1.43 -6.23 -2394 -77000 00730-TW 富邦臺灣優質高息 27.10 -0.37 -6.45 -2 -147 00878-TW 國泰永續高股息 31.36 -1.41 -6.86 6510 203242 00919-TW 群益台灣精選高息 28.55 -1.31 -7.34 24230 694658 00940-TW 元大台灣價值高息 11.75 -1.09 -7.48 -15438 -193866 00930-TW 永豐 ESG 低碳高息 23.44 0.09 -8.11 -284 -6812 00946-TW 群益科技高息成長 14.07 -1.26 -8.64 -4018 -62418 TWA00 加權指數 42449.70 -0.52 -8.64 00943-TW 兆豐電子高息等權 20.80 -0.81 -8.81 58 1308 00944-TW 野村趨勢動能高息 20.14 -2.00 -9.16 -301 -6604 00900-TW 富邦特選高股息 30 17.73 -1.50 -9.45 -7946 -152739 00929-TW 復華台灣科技優息 27.94 -2.03 -10.16 37459 1098571 00934-TW 中信成長高股息 25.73 -1.30 -10.41 2586 71941