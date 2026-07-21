鉅亨網記者張韶雯 台北
台股經歷上周五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息，周一盤中高低震盪近千點，終場下跌 221.57 點，收 42449.70 點。在高波動與融資去槓桿賣壓湧現的環境下，資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的，多檔高股息 ETF 跌幅明顯低於大盤，成為市場避風港，市場動向指標的公股更大舉敲進 00961、0056 及 00929 等標的。
台股歷經上周五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。周一早盤指數一度反彈逾 400 點、重返 43000 點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近 1117 點，終場下跌 221.57 點，收 42449.70 點。台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。
在高波動環境下，高息 ETF 因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。觀察近一個月績效，加權指數下跌 8.64％，多檔高息 ETF 跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波 (00713-TW) 近月跌幅僅 2.43％居冠；大華優利高填息 30 (00918-TW) 跌幅 3.38％居次，統一台灣高息動能 (00939-TW)、FT 台灣永續高息 (00961-TW) 跌幅 4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。
法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI 產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息 ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。
進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震 ETF 中，公股並未全面加碼。元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30 (00918-TW) 及統一台灣高息動能 (00939-TW) 分別遭公股賣超 4031 張、34515 張及 2531 張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。
相較之下，公股買盤則集中於部分高息標的，例如 FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 獲買超 32797 張、元大高股息 (0056-TW) 獲買超 86029 張、復華台灣科技優息 (00929-TW) 獲買超 37459 張，反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。
市場評論認為，台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐，指數有機會挑戰站回 43000 點，但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型 ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。
高股息 ETF 與大盤近期績效與公股買賣超表：
|股票代號
|股票名稱
|收盤價
|昨日漲幅
|近一個月績效
|公股買賣超 (張)
|公股買賣超 (千)
|00713-TW
|元大台灣高息低波
|60.20
|-0.08
|-2.43
|-4031
|-243395
|00918-TW
|大華優利高填息 30
|30.92
|-0.29
|-3.38
|-34515
|-1110298
|00939-TW
|統一台灣高息動能
|21.07
|0.10
|-4.01
|-2531
|-54173
|00961-TW
|FT 臺灣永續高息
|12.34
|0.00
|-4.42
|32797
|415395
|00932-TW
|兆豐永續高息等權
|16.89
|-0.88
|-4.47
|-2146
|-38028
|00731-TW
|復華富時高息低波
|87.30
|-0.40
|-4.64
|-73
|-6550
|00936-TW
|台新永續高息中小
|19.50
|-0.86
|-5.34
|-1430
|-29966
|0056-TW
|元大高股息
|49.95
|-1.58
|-5.40
|86029
|4414988
|00915-TW
|凱基優選高股息 30
|30.27
|-1.43
|-6.23
|-2394
|-77000
|00730-TW
|富邦臺灣優質高息
|27.10
|-0.37
|-6.45
|-2
|-147
|00878-TW
|國泰永續高股息
|31.36
|-1.41
|-6.86
|6510
|203242
|00919-TW
|群益台灣精選高息
|28.55
|-1.31
|-7.34
|24230
|694658
|00940-TW
|元大台灣價值高息
|11.75
|-1.09
|-7.48
|-15438
|-193866
|00930-TW
|永豐 ESG 低碳高息
|23.44
|0.09
|-8.11
|-284
|-6812
|00946-TW
|群益科技高息成長
|14.07
|-1.26
|-8.64
|-4018
|-62418
|TWA00
|加權指數
|42449.70
|-0.52
|-8.64
|00943-TW
|兆豐電子高息等權
|20.80
|-0.81
|-8.81
|58
|1308
|00944-TW
|野村趨勢動能高息
|20.14
|-2.00
|-9.16
|-301
|-6604
|00900-TW
|富邦特選高股息 30
|17.73
|-1.50
|-9.45
|-7946
|-152739
|00929-TW
|復華台灣科技優息
|27.94
|-2.03
|-10.16
|37459
|1098571
|00934-TW
|中信成長高股息
|25.73
|-1.30
|-10.41
|2586
|71941
資料來源：CMoney 資料日期：截至 2026.07.20