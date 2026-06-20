鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-20 13:17

今年台股市場正處於一個前所未有的「資金大外溢時代」，每月 300 萬戶定期定額與龐大零股游資，正推升主被動 ETF 規模屢創新高。然而，近期炙手可熱的主動式 ETF 在猛爆性成長下，卻迎來了「規模超載」的幸福苦惱。因每日揭露持股的特性，其經理人操作路徑一覽無遺，淪為市場大戶與程式交易提前布局「吃豆腐」的對象，甚至埋下行情反轉時中小型股「多殺多」的踩踏隱憂。

台灣 ETF 市場近年快速壯大，主動式 ETF 推出短短一年已成為投資人新寵，根據投信投顧公會截至 2026 年 5 月底最新統計，規模從初期的 86 億元，一舉攀升至 9022 億元，不少當紅的主動式台股 ETF 每日成交量都在前幾名之列，之所以能量如此驚人，核心關鍵在於「行情還在走、參與者集體都有賺到錢」。

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行情好、參與深！定期定額與零股族堆疊出「資金外溢效果」

過去台股上漲，市場往往會演變成「軋空手」，許多投資人沒參與到，甚至死在半山腰，但這一波多頭行情，有賴於過去數年投信業成功推廣「定期定額」與「零股交易」，讓大量投資人「順勢」留在車上。

根據投信投顧公會統計顯示，全台 5 月 ETF 定期定額扣款戶數達 314 萬戶，創造 268.95 億元的穩定資金；零股人數更為驚人，國民 ETF 0050 零股股東數高達 135 萬人，這群人多數是為了賺取資本利得的價差。

這種集體暴賺的環境，創造了強大的「外溢效果」，買權值型 ETF 或高股息 ETF 賺到錢的投資人，雖然總人數可能沒有暴增，但會不斷地重複購買。當市場出現新的配息機制或新產品時，資金就會不斷外溢並疊加進去，例如 4 月下旬掀起募集熱潮的 00403A。

台灣市場目前呈現「100、200 萬人潮帶動千億資金在移動」。每人單筆申購金額不大，很多都是抱著進來試一下的心態，但參與人數夠多，只要行情不敗，資金就不會輕易流出，反而會持續在各大市值型或高股息 ETF 間循環流入。

巨嬰主動式 ETF 幸福的苦惱 每日揭露持股被吃豆腐

然而，市場最熱的主動式 ETF 開始面臨行規上的考驗。投信業人士指出，「真正好的主動式基金經理人，絕不追求規模極大化，而是追求最適規模。」主動式 ETF 最大的特色是需要「每日揭露持股」，這在發行即數百億、甚至破千億的猛爆性成長下，反而成為致命傷。由於規模膨脹過快、操作路徑可被猜測，已經引來場上專業投資人與程式交易的狙擊。

當市場知道某檔主動式 ETF 手握上千億資金、必須接連買進哪些特定成分股時，大戶與程式就會早一步推估並買進那些個股，坐享抬轎效應，因此就會出現「大戶賺個股價差、散戶把主動式 ETF 買到嚴重溢價」，完全違背了 ETF 的本意。

市場有不少為監測主動式 ETF 持股變化而量身打造的跟單軟體或 APP，這把原本應該「極機密」的主動式基金操作，變成了半公開的「報明牌」。

當規模破千億，主動式 ETF 經理人開始面臨抉擇。如果買進中小型飆股，市場流動性根本不夠大，買多了甚至會引發流動性危機；但如果為了流動性被迫回頭買大型股，在扣除較高管理費後，主動式 ETF 就會跟被動的 0050 很像，變成「平庸且昂貴」的權值股基金。

業界指出，已有大型主動式 ETF 面臨「錢一直進來，卻怕高不敢買、不知道能買什麼」的尷尬處境。有部分投信公司正積極向主管機關遊說，希望能引進國外的「半透明」揭露機制，以保護經理人的底牌不被看光。

空頭時多殺多 主動式 ETF 踩踏效應比被動式更具殺傷力

在多頭行情、資金源源不絕時，主動式 ETF 的流動性問題尚能被掩蓋，但投信業者示警，必須高度留意市場大幅反轉時的「多殺多踩踏」。

被動式 ETF 由於是依照指數權重變動，下跌時通常是「越跌越慢」；主動式 ETF 天天在動、天天在調整組合。一旦遭遇市場大反轉、大戶與法人資金率先撤離，經理人為了因應贖回，在市場流動性不足的情況下被迫拋售中小型持股，將會引發恐怖的多殺多。主管機關目前對此也高度要求各投信必須將折溢價管理好，正是擔心主動式踩踏效應會比被動式更具殺傷力。