鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-20 09:03

環境部長彭啓明於出席碳定價國際研討會時，揭示台灣以碳費、總量管制排放交易（ETS）與國際合作三軌並進的「多元碳定價組合」策略。並規劃於 115 年下半年提出 ETS 試行計畫，朝 2028 年啟動試行總量管制交易邁進。

台灣「碳市場」定調：3軌並進！環部下半年規畫試行總量管制ETS 2028試行交易上路。（鉅亨網資料照）

彭啓明 17 日出席由台灣證券交易所、台灣碳權交易所及國立中山大學主辦之「積極性國家氣候目標下之碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，並以「以碳定價驅動氣候行動：台灣碳市場整合與國際合作」為題發表開幕致詞。彭啓明表示，面對全球氣候治理因地緣政治與經濟情勢出現觀望氛圍，正是台灣加速布局、爭取下一波綠色轉型領先地位的關鍵時刻。

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彭啓明指出，台灣 2035 年國家自定貢獻（NDC）目標為相較 2005 年減量 38±2%，減碳成果已具體顯現，2024 年溫室氣體排放量已下降 6.59%。碳費於 2025 年正式上路，116 年度預估徵收約新台幣 49.7 億元，並規劃於 115 年下半年提出 ETS 試行計畫，朝 2028 年啟動試行總量管制交易邁進。

國際合作方面，環境部與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄，並推動與巴拉圭之碳權合作。同時，環境部將與金管會跨部會協作，整合溫室氣體盤查與永續揭露制度，透過剛完成立法的資源循環雙法，從廢棄物資源化等途徑創造在地碳權供給，將氣候行動轉化為台灣的競爭力。

彭啓明指出，台灣邁向 2050 淨零的承諾堅定不變。我國 2035 年國家自定貢獻目標為相較 2005 年減量 38±2%（換算峰值減量幅度約 43% 至 47%），並以 2030 年減量 28±2%、2032 年減量 32±2% 作為階段里程碑。減碳成果已逐步顯現，溫室氣體排放量相較基準年，2024 年已下降 6.59%，過去幾年每年降低 2-3%，顯示政策方向正確且持續加速，但未來仍持續面臨諸多挑戰，需要公私協力一起努力才能突破現狀。

彭啓明強調，健全的碳市場應建立為「多元碳定價組合」，由碳費、自主減量計畫、總量管制排放交易、自願減量及國際合作各司其職、相互支撐，共同支持國家減量目標。其中碳費已於 2025 年正式上路，涵蓋我國逾五成排放量，116 年度預估徵收約新台幣 49.7 億元，將專款投入綠色轉型；搭配 402 家事業、2511 項減量措施推動，預估 2030 年單年可創造約 4,520 萬公噸 CO₂e 減量效益，2025 至 2030 年累計減量更可達約 1.14 億公噸 CO₂e。

台灣將以碳費奠定治理基礎，逐步推進總量管制排放交易制度。彭啓明說明，環境部規劃於 115 年下半年提出 ETS 試行計畫，並見證台灣碳權交易所與歐洲能源交易所合作建置試行交易平台、力拚年底前上線，朝 2028 年啟動試行總量管制交易邁進。產業端方面，已促成 20 家企業、約 126 個廠組成「綠色成長聯盟」，攜手推動共同減量，將近佔碳費排碳量的八成。

在國際合作上，環境部除與 EEX 簽署合作備忘錄外，並推動台灣與巴拉圭之碳權合作，依《巴黎協定》第六條國際間移轉減緩成果精神，循簽署合作備忘錄、建立工作機制、啟動先導專案三階段推進，以電動巴士、造林與農業減排等項目為起點，目標貢獻相當於我國 5% 排放量之減量，並堅守「國內減量為優先」原則。彭啓明並表示，環境部將持續與台灣碳權交易所密切合作，擴大方法學、提升高品質碳權供給，打造透明且具國際連結的碳市場。

呼應歐盟以 Omnibus 簡化方案邁向更務實的永續監理趨勢，台灣淨零目標不變、路徑更務實，環境部將與金管會強化跨部會協作，整合溫室氣體盤查與永續揭露制度、降低企業重複遵循成本，並強化防漂綠、引導資金投入真實減碳。此外，甫完成立法的「資源循環雙法」--《資源循環推動法》與《廢棄物清理法》，將以全生命週期治理推動循環經濟，從廢棄物資源化與生物炭等途徑創造可量測的在地碳權供給，同時強化台灣產業競爭力。