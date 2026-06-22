鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-22 22:31

隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第 6 條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應趨勢，由碳交所、證交所委託中山大學於本 (6) 月 17 日辦理「積極性國家氣候目標下之碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

碳交所暨證交所董事長林修銘表示，碳交所持續連結與深化國際夥伴關係，從國際獨立核發機構 Verra、歐洲能源交易所 (EEX) 延伸至國際金融機構中美洲銀行 (CABEI)，逐步構建多元之氣候金融與碳市場生態系，展望未來，碳交所將配合環境部政策，推動台版總量管制與排放交易制度 (TW ETS)，並強化國際合作。

‌



環境部長彭啓明表示，健全的碳市場應建立「多元碳定價組合」，台灣將以碳費為基礎，逐步推進 TW ETS，環境部也規劃於今 (2026) 下半年提出 ETS 試行計畫，今年底完成試行交易平台系統建置，2028 年正式啟動試行總量管制交易，同時與友邦展開碳權合作，未來環境部將持續攜手碳交所，擴大方法學應用、提升高品質碳權供給，打造透明且具國際連結的碳市場。

日本巴黎協定第 6 條夥伴關係中心 (A6IP) 資深計畫經理中村隼人指出，日本已透過「聯合碳信用機制」(JCM) 及「綠色轉型排放交易體系 (GX-ETS)」的正式實施，將國際碳權納入本國碳定價體系，並以帛琉在 JCM 制度下將國際轉讓減緩成果 (ITMOs) 移轉予日本為例，證實《巴黎協定》第 6 條具備實質操作性，呼籲各國透過實際行動推動全球氣候合作。

新加坡標普全球 (S&P Global) 亞太區碳市場基礎設施總監 Mr. Jack Chong 表示，新加坡強制性碳定價為碳稅，並搭配 5% 國際碳權 (ICCs) 抵換機制。為確保碳權品質並防範重複計算，新加坡高度聚焦於符合《巴黎協定》第 6.2 條的雙邊協議碳權，並建置國際碳權註冊中心，專責追蹤註銷紀錄並向聯合國申報。碳市場應在「維持環境誠信」的前提下力求簡明，才能有效降低私部門參與門檻。