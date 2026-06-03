台灣碳定價寫歷史！首期碳費入帳49.7億240家企業全繳清 護國群山扛22億最「多金」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 20:25

台灣碳定價制度迎來歷史性的關鍵里程碑！環境部氣候變遷署公布首期碳費徵收結果，全台 240 家企業、共 461 廠的收費對象，已在法定期限內全數完成繳費，申報碳費總額高達 49.7 億元，半導體業共繳 22 億元佔比最高。環境部指出，首期碳費收網不僅展現產業界實踐減碳承諾的決心，更為台灣邁向 2050 淨零排放奠定實質基礎。

台灣碳定價寫歷史！首期碳費入帳49.7億240家企業全繳 半導體業繳22億最「多金」。（鉅亨網資料照）

觀察前十大行業的繳費情形，科技業與傳統重工業無疑是這波碳費海嘯的重災區。其中，護國神山群匯聚的半導體業繳費最多，總計貢獻高達 22 億元，獨自扛下 44.3% 的碳費，成為名副其實的最大金主。緊隨其後的則是電力供應業佔 12.77%、化學原材料製造業佔 10.97%，以及鋼鐵製造業佔 8.06%，前四大產業合計便吃掉近八成的碳費總額。

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針對這筆近 50 億元的碳費收入，環境部強調將會「專款專用」。未來這筆資金將交由溫室氣體管理基金管理會討論，全數投入執行溫室氣體減量及氣候變遷調適工作。具體用途包含新增補助及獎勵事業與地方政府的減量事項、淨零轉型貸款利息補貼與信用保證，並將配合國發會推動氣候公正轉型計畫，全面扶持國內產業進行低碳轉型。

為了降低碳費對營運帶來的衝擊，產業界紛紛拋出自主減量計畫以爭取優惠費率。目前已有 402 廠的自主減量計畫獲得環境部核定，其中有 64 廠採用行業別指定削減率，適用每公噸 50 元的優惠費率 A；另有 338 廠採取技術標竿指定削減率，適用每公噸 100 元的優惠費率 B。這 402 廠若能依約執行，預估到 119 年可為台灣減碳高達 4745 萬噸。

不過，想要維持優惠費率並不容易。環境部指出，下半年將啟動嚴格的自主減量計畫執行進度查核作業。企業必須在每年 4 月 30 日前提交進度報告，若被查出未依核定內容落實減碳，將會被依法追繳一般費率與優惠費率之間的龐大差額。