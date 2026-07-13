鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-13 12:18

碳交所今 (13) 日攜手農業部農試所簽署 MOU，共同推動我國土壤碳匯發展，未來雙方將結合農業專業、碳市場發展量能與資本市場的連結，攜手推廣土壤碳匯專案、人才培育與產業實踐。碳交所董事長林修銘表示，台灣碳權發展從傳統碳費交易，未來將引導上市櫃企業將自然資本納入 ESG 管理與永續策略中。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，目前全球正研擬碳移除 (減少碳排放) 方法，台灣過去經由農業部提出森林碳匯轉化碳權，土壤其實也是碳匯 (一定時間移除二氧化碳) 很重要的資源，台灣應該未來更加強化土穰碳匯的強化與保育工作。

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農試所所長王仕賢表示，農試所過去長期致力於土壤管理、碳匯提升技術及相關方法學研究，近年陸續輔導產業推動多項土壤碳匯技術，透過作物輪作、化肥減量、施用有機質肥料、種植綠肥及減少耕犁等耕作措施，累積深厚的技術基礎與實務經驗。

王仕賢期盼藉由本次雙方合作，能持續推動相關課程、技術輔導與示範應用，藉此將農業土壤碳匯之核心管理技術與理念，廣泛推廣至企業、公私部門及永續發展合作夥伴，使農業減碳、增匯與碳管理，真正成為可落實、可推廣、也可持續擴散的行動。

林修銘則強調，碳交所繼去 (2025) 年與林試所合作後，今 (2026) 年與農試所合作，共同提升自然碳匯的能量，希望成為政府與研究機構的靠山。

目前碳交所正積極配合環境部政策規劃，建置自身之總量管制與排放交易體系 (TW ETS)，在自然碳匯領域也已具備穩健的方法學等法制基礎，希望透過合作，深化兼具科學基礎、市場機制及人才培育的自然碳匯生態系。

林修銘指出，台灣的碳匯發展從傳統農業碳匯發展到黃碳 (土壤碳匯)、藍碳 (海洋碳匯)，碳交所也配合交易制度，去年於雲林推自動土壤碳匯實驗區，致力於農業與林業的淨零轉型，今年將推自然碳匯納入上市櫃公司，未來讓企業也能持續投入減碳，讓台灣能在 2050 達成淨零碳排的目標。

今日在簽署記者會中，由農試所與碳交所總經理陳脩文分享土壤碳匯相關發展與國際趨勢。農試所簡報中，也公告目前台躥參照國際減量方法之量化方式，並依台灣農情進行編修，建立具本土可行性的減量方，以增加土壤有機碳儲量為重點核心，鼓勵農友透過投入有機資材等改進的農業土壤管理方式，實現溫室氣體移除量。