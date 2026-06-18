〈央行理監事會〉股市熱 楊金龍：科技業確實賺錢 會緊盯信用過度擴張風險

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-18 19:01

台灣央行總裁楊金龍今 (18) 日指出，市場認為目前是 K 型經濟，「其實傳產看起來也還好、只是說服務業差一點」，股市是經濟櫥窗，大眾因對 AI 題材投資很感興趣，且科技業確實有賺錢，顯示經濟基本面很好，後續央行會密切關注個人信用是不是過度擴張。

楊金龍看台灣經濟基本面很好。(鉅亨網記者王莞甯攝)

楊金龍認為，這波股市熱是因投資大眾對 AI 題材科技業很感興趣，且相關產業確實有賺錢，顯示經濟基本面良好，比較怕的是經濟不好但股市很熱。

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楊金龍進一步說明，記得幾個星期前金融大老也多有表態在注意內部對股市的信用擴張，此主要是金管會的職責，央行則是注意整體信用；據央行了解金管會有在密切注意中。

楊金龍強調，央行仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動的狀況。