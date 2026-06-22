半導體也入列！1300家用水大戶受衝擊 耗水費恢復全額徵收7/31前寄通知

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 11:56

為推動水資源有效利用與永續發展，經濟部今（22）日宣布，耗水費減半徵收的法定緩衝期已於 114 年度屆滿，自 115 年度起將恢復全額計徵，並預計於 7 月 31 日前寄發繳費通知單，目前約 1300 用水大戶將受影響。

1300家半導體及傳產大戶受衝擊！經部：耗水費恢復全額計徵 7/31前寄發通知單。（鉅亨網資料照）

此項政策自 112 年度正式上路，針對每月用水量超過 9,000 立方公尺的大用水戶課徵耗水費。根據最新統計，目前全台適用對象約有 1300 多家企業，涵蓋半導體、化學材料、面板及紡織等產業，是台灣主要工業用水族群。

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經濟部指出，考量產業初期需投入節水設備與改善製程，用水效率提升需要時間，因此依《水利法》設計 3 年緩衝期，於 112 年至 114 年度採減半徵收。隨著產業節水逐漸見效，政策自今年起回歸正常費率，象徵台灣水價制度邁向更完整機制。

水利署統計，耗水費開徵三年以來，整體大用水戶累計已節約用水達 7,500 萬噸，節水成效逐步顯現。除直接降低用水量外，企業投入再生水、強化製程回收率及建置節水設備的比例也逐年提升，有助於提高整體用水效率。

官員表示，耗水費的主要目的並非增加財政收入，而是反映台灣長期水價偏低的結構問題，透過價格機制引導企業節約用水與提升資源配置效率。同時，收取的費用將專款用於水資源管理、再生水開發與節水政策推動，以確保供水穩定與產業發展平衡。

此外，水利署亦持續透過教育訓練與說明會，加強產業對耗水費制度的理解。今年 5 至 6 月已辦理五場宣導活動，提前提醒業者自 115 年度起恢復全額計徵，協助企業做好成本與用水管理規劃。

在水情方面，水利署指出，目前雖已進入梅雨季尾聲，近期降雨已適度挹注水庫蓄水，但在極端氣候影響下，供水風險仍不可忽視，呼籲全民與產業持續落實節水措施，以因應未來可能的旱象挑戰。