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半導體也入列！1300家用水大戶受衝擊 耗水費恢復全額徵收7/31前寄通知

鉅亨網記者張韶雯 台北

為推動水資源有效利用與永續發展，經濟部今（22）日宣布，耗水費減半徵收的法定緩衝期已於 114 年度屆滿，自 115 年度起將恢復全額計徵，並預計於 7 月 31 日前寄發繳費通知單，目前約 1300 用水大戶將受影響。

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1300家半導體及傳產大戶受衝擊！經部：耗水費恢復全額計徵 7/31前寄發通知單。（鉅亨網資料照）

此項政策自 112 年度正式上路，針對每月用水量超過 9,000 立方公尺的大用水戶課徵耗水費。根據最新統計，目前全台適用對象約有 1300 多家企業，涵蓋半導體、化學材料、面板及紡織等產業，是台灣主要工業用水族群。 


經濟部指出，考量產業初期需投入節水設備與改善製程，用水效率提升需要時間，因此依《水利法》設計 3 年緩衝期，於 112 年至 114 年度採減半徵收。隨著產業節水逐漸見效，政策自今年起回歸正常費率，象徵台灣水價制度邁向更完整機制。

水利署統計，耗水費開徵三年以來，整體大用水戶累計已節約用水達 7,500 萬噸，節水成效逐步顯現。除直接降低用水量外，企業投入再生水、強化製程回收率及建置節水設備的比例也逐年提升，有助於提高整體用水效率。

官員表示，耗水費的主要目的並非增加財政收入，而是反映台灣長期水價偏低的結構問題，透過價格機制引導企業節約用水與提升資源配置效率。同時，收取的費用將專款用於水資源管理、再生水開發與節水政策推動，以確保供水穩定與產業發展平衡。

此外，水利署亦持續透過教育訓練與說明會，加強產業對耗水費制度的理解。今年 5 至 6 月已辦理五場宣導活動，提前提醒業者自 115 年度起恢復全額計徵，協助企業做好成本與用水管理規劃。

在水情方面，水利署指出，目前雖已進入梅雨季尾聲，近期降雨已適度挹注水庫蓄水，但在極端氣候影響下，供水風險仍不可忽視，呼籲全民與產業持續落實節水措施，以因應未來可能的旱象挑戰。

整體而言，隨著耗水費全面回歸全額徵收，政策將進一步強化價格誘因，促使約 1300 家高耗水企業持續投入節水與水資源循環利用，對台灣水資源長期調度與產業韌性將產生關鍵影響。


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經濟部水利署全額減半優惠耗水費半導體石化紡織高耗水化學材料面板

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