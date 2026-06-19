愛爾達：2026FIFA世足賽轉播開紅盤 首周收視較上屆同期增40%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-19 17:37

2026 FIFA 世界盃正式點燃全球足球熱潮，愛爾達 (8487-TW) 今 (19) 日指出，愛爾達為台灣連續四屆 FIFA 世界盃轉播總代理，在開賽首周即繳出亮眼成績單，成功克服本屆美國、加拿大、墨西哥三國主辦所帶來的時差挑戰，在長期用戶、重返加入足球熱潮用戶與新進用戶支持下， 首周收視較上屆同期增 40.6%。

愛爾達董事長陳怡君。(鉅亨網記者張欽發攝)

愛爾達指出，根據統計，2026 FIFA 世界盃開賽的前 8 場直播賽事，MOD 平均收視率較 2022 卡達世界盃同期成長 40.6%，整體表現優於上屆同期，成功打響上午時段的收視族群，整體頻道收視率也比上屆同期成長 30%。

‌



同時，除直播賽事表現亮眼外，晚間重播時段同樣受到球迷熱烈支持，多場半夜焦點對決的賽事重播收視率突破 1 的大關，展現世界盃熱潮不受時差影響，持續延燒。

而在 OTT 方面，愛爾達指出，ELTA.tv 訂閱表現同樣大幅成長，開賽首周付費訂閱戶數較賽前一周增加 4.5 倍，年度訂閱業績目標開賽首周即達標，新推出的行動收視 app 並在在 Apple Store、Google Play 商店登上下載排行榜第一名。愛爾達特別推出針對鐵粉球迷的「加長版無廣告版本」，讓用戶從賽前 80 分鐘起，提早直擊現場氛圍，完整享受比賽內容，收視人次多次超越基礎版轉播，也成為本屆愛爾達 FIFA 世界盃重要收視亮點之一。

在愛爾達社群平台方面同樣火力全開，愛爾達指出，截至目前為止，世界盃相關影片、貼文總觀看次數已突破 8000 萬人次，帶動球迷討論熱潮。從精彩進球即時短片、短影音，各類內容在愛爾達社群持續發酵，特別是愛爾達主播檯傳統的賽後彩蛋時間，因時差一路從宵夜、早餐吃到午餐便當，讓社群世界上話題熱度居高不下。