鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 17:19

公股四金二銀今 (18) 日同時舉行股東常會，適逢台股加權指數衝破 46000 點大關，終場大漲 587.81 點，收在 46465.2 點，各家金控高層對國內景氣與台股高檔震盪是否面臨 AI 泡沫等議題，紛紛釋出最新看法。兆豐金 (2886-TW) 總經理張傳章對當前台灣經濟基本面信心十足，直言國內景氣現況「很好」，經濟擴張力道明朗；第一金 (2892-TW) 副總經理李淑玲也看好 AI 浪潮對國內股市的強勁拉動效應，並強調集團上修年度放款預算目標，全年的放款成長表現相當可期。

針對台股屢刷新高、市場憂心景氣過熱或 AI 泡沫化的現象，公股金融高層看法一致，認為當前的股市並非單純資金過熱，背後有實質的企業獲利與技術創新突破作為底氣。

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張傳章對當前台灣經濟基本面信心十足，直言國內景氣現況「很好」，在產業與資金面雙向高拉動下，整體經濟擴張局勢明朗。

李淑玲透露，受惠於科技廠擴廠與資本市場火熱，資金融資需求遠超預期，內部已在規劃進一步上修年度放款預算目標，預期全年放款成長幅度將超預算表現。

張傳章對景氣給予高度正面評價，主要底氣來自於台灣核心產業的外銷與內需動能雙雙報喜。

李淑玲表示，受惠於 AI 產業擴廠及相關供應鏈的強勁拉動，今年市場上的資金需求呈現百花齊放且大爆發的態勢。以台積電 (2330-TW)（TSM-US) 為首的科技大廠在台灣中南部持續擴建新廠，不只帶動上下游晶片與材料商需求，連帶承包廠房的營造土木工程、下游客戶及鋼筋水泥等各行各業借款需求皆同步激增，這與台灣今年 GDP 展現的強勁動能相互呼應，也印證景氣擴展高熱度。

除了實體產業的放款需求外，資本市場的火熱也帶動了券商巨大的資金需求。李淑玲證實，由於股市融資買盤強勁，目前第一金內部有多家券商正陸續洽談百億元規模的融資案，預計 7、8 月間將陸續完成簽約。由於整體的資金融資需求已經遠遠超過原先編列的預算，第一金內部管理階層與經理人已在規劃進一步上修年度放款預算目標，全年的放款成長表現相當可期。