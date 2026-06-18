鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 18:06

華南金控 (2880-TW) 今 (18) 日舉行股東常會，董事長陳芬蘭在致詞時指出，華南金控自 2022 年起推動的三年獲利提升計畫已見顯著成效。站在堅實的基礎上，今年將正式啟動全新的五年策略藍圖，以健全集團經營體質為核心，訂定具成長性與挑戰性的戰略目標。集團近年來積極建構金融生態圈，並提升跨子公司交叉銷售效益，2025 年集團共同行銷效益達 27.95 億元，年成長 8.54%。針對國內景氣，她看好 AI 技術及相關應用長期趨勢確立，硬體需求持續強勁，台灣產業供應鏈具優勢。

陳芬蘭表示，依據世界銀行、OECD、IMF 等主要國際機構預估，今年全球經濟成長率介於 2.6% 至 3.3% 之間，相較 2025 年持平或略低，主要係隨著關稅滯後影響逐步顯現，商品貿易將受抑制所致。全球經濟目前仍潛存美國貿易政策不確定性、AI 投資泡沫化風險、主要國家貨幣政策動向、地緣政治及極端天氣等風險影響。

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在台灣方面，行政院主計總處預估 2026 年台灣經濟成長率為 9.64%，主要是因關稅不確定性仍高，然隨著 AI 技術及相關應用發展之長期趨勢確立，相關硬體需求持續強勁，台灣在地產業供應鏈完整且深具優勢，半導體高階產能投資等將陸續開出，可望持續帶動出口成長動能，惟在高基期下，成長步伐將有所減緩。

回顧過去的經營成果，華南金控在業務推進與風險管理上並重，集團全面引進風險加權資產收益率機制，在確保風險控管的前提下引導業務穩健成長，並順利推動華南永昌投信之財務改善計畫。

在整合行銷方面，總經理蕭玉美表示，集團近年來積極建構金融生態圈，提升跨子公司交叉銷售效益。2025 年集團共同行銷效益達 27.95 億元，年成長 8.54%，顯見整合各子公司通路資源之經營綜效已穩步拓展，並為未來的多元化發展打下良好底子。

蕭玉美強調，展望未來，雖然全球經濟仍受地緣政治及國際貿易變數影響，但 AI 科技創新發展將持續帶動台灣產業升級。華南金未來將貫徹 5 大成長策略，以持續壯大營運規模，為股東創造優質及永續的獲利。

華南金五大成長策略： 第一是優化資本使用效率，持續提升資產報酬與手續費收入貢獻。

第二是加速獲利結構轉型，深化全球企業金融布局，全面提升財富管理動能。

第三則是擴大金融科技賦能，推動數位創新與精準行銷，開創多元獲利引擎。

第四為發揮集團整合優勢，深化共同行銷，創造最大營運綜效。

第五是強化風險管理與績效管理，打造集團營運韌性及推動永續發展。