鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-19 09:30

《CNBC》報導，Alphabet(GOOGL-US)旗下自駕車公司 Waymo 宣布，在部分 Robotaxi 誤駛入高速公路施工區後，將於美國召回約 3,900 輛自駕計程車，以修復相關軟體問題。根據提交給美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 文件，這是 Waymo 在一個多月內第二次召回車輛。

根據周四公布的申報文件，此次召回源於 13 起已知事件。其中，Waymo Robotaxi 曾駛入鳳凰城高速公路施工區，或在舊金山地區進入仍有施工進行的高速公路車道。

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Waymo 提交給監管機構的文件指出，此次召回適用於搭載公司第五代自動駕駛系統的車輛。文件中提到，「駛入封閉施工區將增加發生事故的風險。」

Waymo 在聲明中表示，「我們發現系統在處理高速公路施工區情境時仍有改進空間。上個月我們在進行系統改善期間，已主動限制高速公路營運服務，同時通知州政府與聯邦監管機構，並決定向 NHTSA 提交自願性軟體召回申請。我們在所有營運城市的平面道路服務仍持續安全運作。」

Waymo 表示，目前正開發解決方案修復問題，在此期間已限制 Robotaxi 於高速公路上的使用。此前，Waymo 已在舊金山、洛杉磯、鳳凰城以及邁阿密等城市提供高速公路 Robotaxi 載客服務。

Waymo 先前已出現多起自駕系統失誤事件，例如在德州奧斯汀及其他地區，部分車輛未能依規定禮讓校車。2025 年 12 月舊金山發生大規模停電期間，一些 Waymo Robotaxi 在道路上直接停了下來，導致交通混亂與壅塞。

今年 5 月，Waymo 也曾因部分 Robotaxi 駛入淹水區域或積水路段，而實施另一波自願性召回。今年 1 月，一輛 Waymo Robotaxi 違規超越停靠的校車後，NHTSA 安全委員會也對公司展開調查。

Waymo 目前已在美國 11 個市場提供商業化 Robotaxi 服務，並於部分城市向特定用戶開放搭乘資格。公司今年也計劃展開首次國際擴張，進軍倫敦與東京。

此外，Waymo 本月稍早宣布推出每月 29.99 美元的新訂閱方案，鎖定需求較高城市中的熱衷使用者。