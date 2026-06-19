鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-19 11:00

《巴隆周刊》報導，安全性一直是 Robotaxi(自駕計程車) 面臨的主要疑慮，但數據顯示，機器人的駕駛表現其實比人類更好。

美銀證券分析師 Alexander Perry 在最新報告中指出，「AlphaRoc 的調查數據顯示，仍有 47% 的消費者完全不信任自駕車。」這幾乎接近一半的受訪者，但相較過去幾年已有 2 個百分點的改善。

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可大規模商業化的 Robotaxi 技術目前仍處於早期階段，多數人尚未習慣這類服務。但他們或許需要重新思考自己的看法。

Perry 指出，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 平均每行駛 10.1 萬英里才會出現一起需向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 通報的事故。Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo 的數據則為每 10.8 萬英里發生一起事故。根據規定，Robotaxi 營運商必須向 NHTSA 回報相關事故。

一般車主可能需要 8 至 10 年才會累積 10 萬英里的行駛里程。換句話說，這相當於在這段期間內僅出現一次擦撞或小事故。更重要的是，特斯拉至今尚未通報任何重大傷害事故。Waymo 數據顯示，其平均每 1,930 萬英里才會發生一起重大事故。

Perry 表示，「這比人類駕駛的重大事故發生率低約 90%。人類駕駛平均每 190 萬英里就會發生一起嚴重事故。」

這些早期展現出的優異安全數據，對特斯拉是一大利多。執行長馬斯克 (Elon Musk) 幾乎已將公司的未來押注在 AI 應用上，其中包括 Robotaxi。

特斯拉約一年前在德州奧斯汀推出 Robotaxi 服務，並於今年開始生產專為自駕計程車打造的 Cybercab。

目前特斯拉 Robotaxi 已進駐美國 4 座城市，其中 3 座位於德州。根據德州機動車管理局 (TxDMV) 資料，截至 6 月 16 日，特斯拉 Robotaxi 車隊規模為 69 輛。相比之下，Waymo 在德州的車隊規模已達 620 輛。Perry 指出，特斯拉的收費約比 Uber(UBER-US)低 20%，但乘客等待時間較長。

Robotaxi 業務目前尚未對特斯拉營收或獲利帶來顯著貢獻，但投資人預期未來一至兩年內情況將有所改變。這也是特斯拉股票目前本益比高達未來 12 個月預估獲利 185 倍的原因之一。

Robotaxi 業務進展有限，也是特斯拉股價今年表現受限的原因之一。截至周四，特斯拉股價今年以來下跌逾 8%。若能在更多城市部署更多 Robotaxi，將有助於改善投資人情緒。