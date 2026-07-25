鉅亨網編譯許家華
Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕計程車公司 Waymo 傳出正評估結束與 Uber(UBER-US) 的合作關係。根據《金融時報》引述知情人士報導，雙方近年在營運管理及商業合作條件上的分歧持續擴大，Waymo 已在內部討論於合約允許後獨立經營相關市場，消息拖累 Uber 股價周五收跌 4.3%。
報導指出，Waymo 內部已針對終止與 Uber 合作展開討論。雙方合作最早於 2023 年宣布，當時希望結合 Waymo 的自駕技術與 Uber 龐大的叫車平台，共同拓展 Robotaxi 市場。
不過，知情人士透露，隨著合作深入，兩家公司在營運及商業層面的摩擦愈來愈多。
Waymo 據稱對 Uber 在車輛管理上的表現有所不滿，包括車輛清潔維護品質以及派車路線安排未達預期；另一方面，Uber 則批評 Waymo 車隊在惡劣天候期間經常突然停止提供服務，影響平台穩定性，同時認為目前合作模式的財務條件「難以長期維持」。
《金融時報》引述知情人士表示，兩家公司如今正追求不同的發展目標，因此合作基礎逐漸削弱。
報導並指出，Waymo 已通知 Uber，計畫於 2028 年 1 月、現行合作合約允許的時間點後，在相關市場改採獨立營運模式，不再依賴 Uber 平台提供 Robotaxi 叫車服務。
截至目前，Waymo 與 Uber 尚未回應相關報導，路透也表示無法獨立證實《金融時報》所披露的消息。
事實上，雙方合作已有鬆動跡象。今年 6 月底，Waymo 與 Uber 已宣布結束在美國亞利桑那州鳳凰城 (Phoenix) 的自動駕駛合作計畫。
目前 Waymo 自駕計程車仍可透過 Uber 平台於美國德州奧斯汀 (Austin) 及喬治亞州亞特蘭大 (Atlanta) 提供叫車服務。不過，若 Waymo 最終決定於 2028 年後獨立營運，將代表 Alphabet 可能直接掌控 Robotaxi 服務平台與客戶關係，進一步提高對自駕計程車市場的控制權。
近年 Waymo 持續擴大 Robotaxi 布局，目前已在美國多座城市提供商業化自駕叫車服務，被視為全球自駕計程車商業化進展最快的業者之一。而 Uber 則持續透過與多家自駕技術公司合作，希望在不自行開發自駕系統的策略下，維持其在共享叫車市場的競爭優勢。
市場人士認為，若 Waymo 最終選擇獨立發展，不僅可能改變雙方合作模式，也將使 Robotaxi 市場競爭格局再度出現重大變化。
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