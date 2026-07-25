鉅亨網編譯許家華 2026-07-25 09:00

Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕計程車公司 Waymo 傳出正評估結束與 Uber(UBER-US) 的合作關係。根據《金融時報》引述知情人士報導，雙方近年在營運管理及商業合作條件上的分歧持續擴大，Waymo 已在內部討論於合約允許後獨立經營相關市場，消息拖累 Uber 股價周五收跌 4.3%。

報導指出，Waymo 內部已針對終止與 Uber 合作展開討論。雙方合作最早於 2023 年宣布，當時希望結合 Waymo 的自駕技術與 Uber 龐大的叫車平台，共同拓展 Robotaxi 市場。

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不過，知情人士透露，隨著合作深入，兩家公司在營運及商業層面的摩擦愈來愈多。

Waymo 據稱對 Uber 在車輛管理上的表現有所不滿，包括車輛清潔維護品質以及派車路線安排未達預期；另一方面，Uber 則批評 Waymo 車隊在惡劣天候期間經常突然停止提供服務，影響平台穩定性，同時認為目前合作模式的財務條件「難以長期維持」。

《金融時報》引述知情人士表示，兩家公司如今正追求不同的發展目標，因此合作基礎逐漸削弱。

報導並指出，Waymo 已通知 Uber，計畫於 2028 年 1 月、現行合作合約允許的時間點後，在相關市場改採獨立營運模式，不再依賴 Uber 平台提供 Robotaxi 叫車服務。

截至目前，Waymo 與 Uber 尚未回應相關報導，路透也表示無法獨立證實《金融時報》所披露的消息。

事實上，雙方合作已有鬆動跡象。今年 6 月底，Waymo 與 Uber 已宣布結束在美國亞利桑那州鳳凰城 (Phoenix) 的自動駕駛合作計畫。

目前 Waymo 自駕計程車仍可透過 Uber 平台於美國德州奧斯汀 (Austin) 及喬治亞州亞特蘭大 (Atlanta) 提供叫車服務。不過，若 Waymo 最終決定於 2028 年後獨立營運，將代表 Alphabet 可能直接掌控 Robotaxi 服務平台與客戶關係，進一步提高對自駕計程車市場的控制權。

近年 Waymo 持續擴大 Robotaxi 布局，目前已在美國多座城市提供商業化自駕叫車服務，被視為全球自駕計程車商業化進展最快的業者之一。而 Uber 則持續透過與多家自駕技術公司合作，希望在不自行開發自駕系統的策略下，維持其在共享叫車市場的競爭優勢。