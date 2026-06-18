鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-19 07:10

《CNBC》報導，SpaceX(SPCX-US)股價周四 (18 日) 下跌 3.57%，隨著上周破紀錄 IPO 後的漲勢降溫，市場熱情有所消退。

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但在周四下跌後，SpaceX 收盤市值降至 2.43 兆美元，再度退回亞馬遜之後。亞馬遜當日上漲 2.9%，收盤市值達 2.63 兆美元，仍是美國市值最高企業之一。

SpaceX 股價周三已下跌 5%。美國市場周五因六月節 (Juneteenth) 假期休市，SpaceX 本周累計仍上漲約 15%。自上周歷史性 IPO 以來，該股仍較每股 135 美元的發行價上漲 37%。

這家火箭製造商周三也宣布，將馬斯克的多年好友與盟友 Roelof Botha 納入董事會。

Botha 將立即出任獨立董事，並加入公司審計委員會。隨著 Botha 加入，SpaceX 董事會成員增至 8 人。馬斯克除了擔任執行長與技術長之外，同時也是董事長。

馬斯克目前掌控超過 82% 投票權，持有的 SpaceX 股份價值超過 1 兆美元。這種公司治理架構使外部股東幾乎沒有能力對公司施加影響力。