鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 18:19

台灣 AI 與半導體實力傲視全球！瑞士洛桑管理學院（IMD）今 (18) 日公布 2026 年 IMD 世界競爭力年報，台灣在 70 個受評比國家中高居全球第 4 名，較去年進步 2 名，創下 1997 年納入評比以來的歷年最佳紀錄。在人口超過 2000 萬人的經濟體中，台灣更連續 6 年蟬聯世界第 1。本次評比四大面向中，經濟表現大躍進 5 名成為最強推力，共有 30 項指標高居全球前 3 名，展現台灣在面對地緣政治風險與經濟碎片化下，具備極佳的經濟韌性與科技研發優勢。

IMD 指出，在全球經濟不確定性升高的背景下，各國競爭力不再只看成本與規模，更依賴體制的調適能力。台灣憑藉健全的民主治理、完整的產業生態系與高度靈活的企業經營，在經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設四大面向皆繳出亮眼成績單，獲得 IMD 新聞稿特別讚揚。

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在四大指標中，經濟表現由上年的第 10 名大幅推進至第 5 名，是整體排名創紀錄的主因。其中，國內經濟躍升至第 2 名，國際貿易由第 30 名衝上第 13 名，就業也進步到第 18 名。細項部分，受到人工智慧、高效能運算及半導體等新興需求帶動，商品出口成長率、人均 GDP 實質成長率均高居全球第 2，固定資本形成毛額實質成長率居全球第 6，經常帳餘額占 GDP 比率居全球第 2，經濟韌性則名列全球第 4。

政府效能方面，今年由第 8 名進步至第 6 名。財政情勢、租稅政策、體制架構均維持在全球前 10 名，政府由自由選舉產生更榮獲全球第 1 名。此外，企業在國內外資本市場籌資便利、資金取得成本不會阻礙經商等指標名列全球前 3 名，各級政府債務占 GDP 比率、防範避稅行為及進口關稅稅率也位列全球前 10 名，顯示台灣良好的籌資與法規環境深獲企業界肯定。

企業效能今年維持全球第 4 名，其中經營管理排名全球第 2，生產力及效率排名第 4。台灣在此面向展現強大軟實力，經理人具企業家精神、社會大眾信任企業經理人、企業對商機或威脅反應迅速、社會對全球化持正面態度等 4 項指標，全部高居全球第 1 名。同時，企業反應快與彈性大、公眾對 AI 的信任度等指標亦名列全球前 3 名。

基礎建設則維持在全球第 10 名，科學建設高居第 4，醫療與環境也由第 25 名大幅進步至第 18 名。技術指標中，研發總支出占 GDP 比率、企業研發支出占 GDP 比率、每千人研發人力、高科技商品占製造業出口比率，以及中高階技術占製造業附加價值比率等，均高居全球前 3 名。在人才培育上，25 至 34 歲人口接受大專以上教育比率、醫療保健基礎設施符合社會需求等指標也名列全球前 5 名。