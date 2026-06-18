密封元件廠茂順今年業績不看淡 7元股息7/30除息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-18 16:01

密封元件廠茂順 (9942-TW) 在中國大陸市場包括在重型卡車及家電應用需求走揚市況明確之後，目前並已見歐美市場需求的回溫，茂順對去年股息每股配發 7 元，訂 7 月 30 日除息交易，現金股息預計在 8/28 發放。

茂順董事長石正復。(鉅亨網記者張欽發攝)

密封元件大廠茂順 2026 年第一季營收 10.79 億元創 9 季新高，季增 6.57%，年增 12.98%。第二季營收仍不看淡，同時，在匯率及出貨組合有利因素之下，2026 年首季單季稅後純益 1.85 億元，較上一 1.76 億元成長，單季單每股純益 2.22 元。

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茂順在 2025 年下半年以來的訂單以中國大陸市場及美國市場表現成長佳，同時，2026 年茂順在中國大陸市場如重型卡車油封銷售有大幅成長，原有的家電市場維持既有的成長態勢，

茂順在歐美市場方面，美國及歐洲市場需求有快速的回溫走勢，也推升今年營收可望明顯走揚。而且，美國市場傳出獲得新增的變速箱售後維修客戶開始正式下單。

2025 年茂順營收 40.14 億元，全年稅後純益 6.78 億元，每股純益 8.15 元，2025 年股利將維持 7 元股息，爲茂順連續 3 年每股穩定配息 7 元。同時，茂順目前的整體產能利用率約 70%，公司並以 5.14 億元在南投南崗工業區購入建廠用地 4800 坪，以因應中長期成長建廠所需。