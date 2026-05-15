最強４月！公股四金二銀合賺逾171億元年增近8成 前4月合賺569億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 16:33

隨著台股站上 4 萬點關卡且交投極度熱絡，公股金融機構迎來前所未有的獲利爆發期。根據最新自結盈餘顯示，公股四金二銀受惠於金融市場走升及子公司表現強勁，齊力寫下歷史「最強四月」紀錄，四金二銀合賺逾 171 億元，年增 77.08%，今年前 4 月合計共賺進 569.21 億元，成長破 4 成，獲利動能銳不可擋 。

最強４月！四金二銀合賺逾171億年增近8成 前4月合計共賺569億寫同期新高。（圖：兆豐提供）

公股四金二銀獲利齊創高，觀察單月表現，以兆豐金（2886-TW) 和華南金（2880-TW) 成長最驚人，分別年增 120.56％、113.08％，4 月共賺 171.52 億元，相比去年同期的 96.86 億元，大增 77.08%。

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兆豐金單月獲利倍增 穩居公股領頭羊

兆豐金控 4 月最新自結盈餘，表現令人驚艷。兆豐金 4 月單月稅後純益衝上 48.57 億元，累計今年前 4 月稅後純益達 142.54 億元，單月及累計獲利雙雙改寫歷史同期新高，累計每股稅後純益（EPS）達 0.96 元，穩坐公股金控龍頭寶座 。若觀察其成長力道，兆豐金 4 月單月獲利月增率達 102.29%，年增率更飆出 120.56% 的驚人表現，累計前 4 月獲利則較去年同期成長 38.78% 。

第一金、華南金累計獲利雙雙突破百億大關

第一金控 (2892-TW) 在 4 月同樣展現強勁成長力，單月稅後純益揚升至 31.58 億元，較 3 月大幅成長 16.5%，表現優於市場預期 。累計今年前 4 月稅後純益正式衝破百億大關，達 114.01 億元，較去年同期顯著成長 23.3%，每股稅後純益（EPS）為 0.79 元 。

華南金控則展現了極高的成長速度，4 月稅後純益達 34.54 億元，帶動前 4 月累計合併稅後純益衝上 111.14 億元，較去年同期大幅增加 41.56 億元，年增率高達 59.72% 。截至今年 4 月底，華南金每股稅後純益（EPS）為 0.8 元，且其 4 月單月及累計盈餘表現，同步刷新了歷史同期的最高紀錄 。

合庫金、彰銀及臺企銀續創同期新高

合庫金控 (5880-TW) 今日亦公布最新自結盈餘，同樣寫下歷史最強 4 月紀錄。合庫金 4 月單月合併稅後純益為 25.65 億元，累計前 4 月合併稅後純益達 83.77 億元，相較去年同期的 54 億元大幅增加 29.77 億元，年增率達 55.13%，累計獲利續創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為 0.51 元 。

彰化銀行 (2801-TW) 115 年前 4 月獲利成績同樣斐然，稅後純益達 71.38 億元，年增率超過 25%，續創歷年同期新高 。受惠於利息與手續費淨收益等核心業務動能強勁，彰銀 4 月份自結合併稅前盈餘達 21.96 億元，合併稅後純益為 19.17 億元，年增 22.43%，獲利表現穩健成長 。

臺企銀 (2834-TW) 115 年 4 月獲利表現穩定，合併稅前淨利 13.97 億元，合併稅後純益為 12.01 億元 。累計今年前 4 月合併稅前淨利達 57.17 億元，累計合併稅後純益為 46.37 億元，累計合併每股稅前純益則為 0.59 元 。

綜合來看，在台股交投熱絡的氛圍下，公股金融業受惠於資金行情與核心業務全面噴發，各機構表現均顯著優於去年同期。

公股四金二銀 115 年 4 月自結盈餘及表現

金融機構 (股號) 4 月稅後純益 (億元) 年增率 (%) 前 4 月稅後純益 (億元) 年增率 (%) 累計 EPS (元) 兆豐金 (2886) 48.57 120.56 142.54 38.78 0.96 第一金 (2892) 31.58 54.88 114.01 23.30 0.79 華南金 (2880) 34.54 113.08 111.14 59.72 0.80 合庫金 (5880) 25.65 95.06 83.77 55.13 0.51 彰化銀行 (2801) 19.17 22.43 71.38 25.21 0.61 臺企銀 (2834) 12.01 23.31 46.37 18.68 0.59 (稅前) 四金二銀合計 171.52 77.08 569.21 40.96 ---