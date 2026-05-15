最強４月！公股四金二銀合賺逾171億元年增近8成 前4月合賺569億元
鉅亨網記者張韶雯 台北
隨著台股站上 4 萬點關卡且交投極度熱絡，公股金融機構迎來前所未有的獲利爆發期。根據最新自結盈餘顯示，公股四金二銀受惠於金融市場走升及子公司表現強勁，齊力寫下歷史「最強四月」紀錄，四金二銀合賺逾 171 億元，年增 77.08%，今年前 4 月合計共賺進 569.21 億元，成長破 4 成，獲利動能銳不可擋 。
公股四金二銀獲利齊創高，觀察單月表現，以兆豐金（2886-TW) 和華南金（2880-TW) 成長最驚人，分別年增 120.56％、113.08％，4 月共賺 171.52 億元，相比去年同期的 96.86 億元，大增 77.08%。
兆豐金單月獲利倍增 穩居公股領頭羊
兆豐金控 4 月最新自結盈餘，表現令人驚艷。兆豐金 4 月單月稅後純益衝上 48.57 億元，累計今年前 4 月稅後純益達 142.54 億元，單月及累計獲利雙雙改寫歷史同期新高，累計每股稅後純益（EPS）達 0.96 元，穩坐公股金控龍頭寶座 。若觀察其成長力道，兆豐金 4 月單月獲利月增率達 102.29%，年增率更飆出 120.56% 的驚人表現，累計前 4 月獲利則較去年同期成長 38.78% 。
第一金、華南金累計獲利雙雙突破百億大關
第一金控 (2892-TW) 在 4 月同樣展現強勁成長力，單月稅後純益揚升至 31.58 億元，較 3 月大幅成長 16.5%，表現優於市場預期 。累計今年前 4 月稅後純益正式衝破百億大關，達 114.01 億元，較去年同期顯著成長 23.3%，每股稅後純益（EPS）為 0.79 元 。
華南金控則展現了極高的成長速度，4 月稅後純益達 34.54 億元，帶動前 4 月累計合併稅後純益衝上 111.14 億元，較去年同期大幅增加 41.56 億元，年增率高達 59.72% 。截至今年 4 月底，華南金每股稅後純益（EPS）為 0.8 元，且其 4 月單月及累計盈餘表現，同步刷新了歷史同期的最高紀錄 。
合庫金、彰銀及臺企銀續創同期新高
合庫金控 (5880-TW) 今日亦公布最新自結盈餘，同樣寫下歷史最強 4 月紀錄。合庫金 4 月單月合併稅後純益為 25.65 億元，累計前 4 月合併稅後純益達 83.77 億元，相較去年同期的 54 億元大幅增加 29.77 億元，年增率達 55.13%，累計獲利續創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為 0.51 元 。
彰化銀行 (2801-TW) 115 年前 4 月獲利成績同樣斐然，稅後純益達 71.38 億元，年增率超過 25%，續創歷年同期新高 。受惠於利息與手續費淨收益等核心業務動能強勁，彰銀 4 月份自結合併稅前盈餘達 21.96 億元，合併稅後純益為 19.17 億元，年增 22.43%，獲利表現穩健成長 。
臺企銀 (2834-TW) 115 年 4 月獲利表現穩定，合併稅前淨利 13.97 億元，合併稅後純益為 12.01 億元 。累計今年前 4 月合併稅前淨利達 57.17 億元，累計合併稅後純益為 46.37 億元，累計合併每股稅前純益則為 0.59 元 。
綜合來看，在台股交投熱絡的氛圍下，公股金融業受惠於資金行情與核心業務全面噴發，各機構表現均顯著優於去年同期。
公股四金二銀 115 年 4 月自結盈餘及表現
|金融機構 (股號)
|4 月稅後純益 (億元)
|年增率 (%)
|前 4 月稅後純益 (億元)
|年增率 (%)
|累計 EPS (元)
|兆豐金 (2886)
|48.57
|120.56
|142.54
|38.78
|0.96
|第一金 (2892)
|31.58
|54.88
|114.01
|23.30
|0.79
|華南金 (2880)
|34.54
|113.08
|111.14
|59.72
|0.80
|合庫金 (5880)
|25.65
|95.06
|83.77
|55.13
|0.51
|彰化銀行 (2801)
|19.17
|22.43
|71.38
|25.21
|0.61
|臺企銀 (2834)
|12.01
|23.31
|46.37
|18.68
|0.59 (稅前)
|四金二銀合計
|171.52
|77.08
|569.21
|40.96
|---
註： 臺企銀 EPS 為「累計合併每股稅前盈餘」
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