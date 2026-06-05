華南金控員工運動伸展室今亮相 搶當公股銀幸福職場「天花板」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-05 19:52

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭(中)、副董事長林知延(左2)、華南金控總座蕭玉美(右2)、副總經理陳伯壎(左1)與處長郭福星(右1)。（圖：華南金提供）

啟用儀式由陳芬蘭親自主持，並邀請集團各公司首長及多位高階主管共同見證啟用儀式。該空間不僅引進專業人體工學器材，更於啟用後規劃導入專業運動課程與瑜珈課程，期盼讓員工在忙碌的公務之餘，能透過伸展與運動舒緩壓力、活化身心，實踐工作與生活的動態平衡。

‌



陳芬蘭於啟用儀式上表示，企業最首要的社會責任，就是把朝夕相處的同仁們照顧好。唯有健康的同仁，才能組成健康的團隊；唯有健康的團隊，才能推動一個永續繁榮的企業。

華南金控運動伸展室經過精心設計與規劃，在硬體設備方面，全面採用專業級且高安全性的健康防護器材，包含協助員工舒緩上班族易僵硬肩頸與脊椎的專業伸展機與吊槓，用以進行深層拉伸與減壓；另外也設置背部伸展訓練椅，協助員工強化核心肌群，改善久坐帶來的不適；同時配置高品質瑜珈墊、瑜珈磚等瑜珈全系列輔具，滿足各種伸展與核心訓練需求。

除了專業的硬體設備，華南金控也將定期開設專業運動課程與瑜珈課程，特別邀請專業教練與瑜珈老師親自指導員工正確的伸展動作，且透過系統化的伸展教學，幫助同仁建立正確的運動與伸展觀念。

華南金控長期以來致力於推動 ESG 永續經營，除了在金融專業領域精進，在社會責任面向更將員工照護視為核心指標。本次運動伸展室的落成，展現出華南金控積極落實員工健康關懷政策的決心。公司內部也積極設置健康管理師，期望藉由專業人才辦理職場紓壓講座、運動班及健檢數據分析等。