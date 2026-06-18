永誠資產管理處 2026-06-18 17:38

會後聲明大改版，SEP 劇烈變動，事件效應有限

華許並非鷹派，而是大動作改革中增添不確定性(圖:shutterstock)

本次的 FOMC 重點是華許的談話與新改革措施，因此本次利率不升不降，且購債小幅 QE 都維持原狀，不多做討論。

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重點在於改變的地方，首先是會後聲明大改版!

字數大幅縮減，僅陳述事實。移除前瞻指引與風險平衡

→ 先前暗示降息，只是時機未到的文字刪除，上次已經有 3 票異議，這次完全刪除

維持: 經濟穩健成長、中東局勢而存在不確定性

新增: 生產力與資本投資強勁，上修就業增長與勞動力成長相符。

→上修勞動市場，增添 AI 對生產力和投資的影響

強調通膨偏高是供給面影響：承認通膨持續高於委員會 2% 目標，反映能源衝擊，並堅定承諾委員會將實現物價穩定。

另外就數據層面的 SEP 報告，也出現針對 2026 一年內的劇烈變動:

小幅下修今年經濟成長至 2.2%、失業率至 4.3%，不過都是短期修正，後續 2 年數據持平穩定

大幅上修今年通膨 PCE 2.7% 至 3.6%，核心 PCE2.7% 至 3.3%，反映能源短期波動為通膨上升主因，加上基期效應不擴增至 12 個月後，因此沒有上修 2027 與之後的數據

點陣圖 是 02:00 全球股指一度下跌的主因:

正式轉為年底前升息預期，幅度超出機構法人預期，但符合筆者事前 0.5~1 碼升息預期

普遍的機構法人自身交易員押注升息，但認為 FED 本次會相對保守，採取漸進式上移，例如高盛預期點陣圖集中在 (升 1,0, 降 1)=(3,11,1)，先轉為年底前不升不降，宣示降息預期結束。結果實際上的點陣圖結果是 (升 3, 升 2, 升 1,0, 降 1)=(1,5,3,8,1)，呈現持續分歧發散，且隱含升息預期高達 0.83 碼。

筆者評論: 每次會議的市場不確定性將難消除

華許宣示啟動五大改革: 1. 聯準會對外溝通方式；2. 資產負債表與縮表政策；3. 經濟數據來源；4. 生產力、就業因應 AI 等技術變革；5. 通膨目標與貨幣政策框架。

總歸而言，華許改革方向正確，但過猶不及，FED 預測落後且不準，因此改革經濟數據來源、增添 AI 技術變革等新想法，本中心給予正向評價，但是對外溝通方式，華許本次不提交點陣圖! 且言明有話要講才召開記者會，這會引起不透明的擔憂浮現。同時如果真的因為預測不準，就完全捨棄指引，甚至是改革並非漸進式，在完成前，都不提供相關改革的方向與邏輯，這會導致會議之間無法提前消化反映，增添後續 FOMC 波動度。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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