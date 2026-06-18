鉅亨網新聞中心 2026-06-18 16:46

鈺祥（7909）股東會改選完成，迎來最高標準「世界級董事會」；攜手經營團隊深化「最純粹先進製程潔淨方案供應商」領先地位，共創長期股東價值

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭—鈺祥企業（股票代號：7909），今（18）日順利召開 2026 年股東常會，會中圓滿完成董事會全面改選。本次共選出 10 席董事（含 6 席一般董事與 4 席獨立董事），新任董事陣容匯聚了產、官、學界頂尖領袖。鈺祥經營團隊表示，此一具備高度多元性與專業性的「世界級董事會」，將以最高標準的公司治理，帶領鈺祥穩健邁向國際舞台，確保公司持續優化作為「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的絕對領先地位，並為投資人創造長期的股東價值。

四席獨立董事到位，全面推升公司治理與永續財務標準

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本次股東會順利選出四位具備深厚財經、營運與學術背景的獨立董事，全面強化鈺祥的薪酬與審計治理機制：

丁克華 獨立董事：曾任金管會主委、櫃買中心董事長及集中保管結算所董事長，具備台灣資本市場最高層級的監理與發展經驗。

李嘉彬 獨立董事：現任亞太優勢董事長，曾任欣興電子執行總經理與董事，擁有豐富的科技製造業實戰營運與治理歷練。

湯明哲 獨立董事：現任長庚大學校長、前台大副校長及台大國企系教授，將為公司注入具國際觀的企業策略與學術前瞻視野。

許慈美 獨立董事：前臺銀證券董事長、前財政部賦稅署署長及前台北國稅局局長，將在財務合規、稅務規劃與風險管控上提供最高標準的把關。

六席一般董事陣容堅強，產官學界巨擘齊聚

在一般董事方面，除了由具備加拿大多倫多大學材料工程碩士背景的董事長暨總經理 莊士杰繼續領軍外，鈺祥家族與核心經營團隊的營運副總 莊士顯、以及引領公司推動循環經濟與碳中和產品的永續長（CSO）張馨尹亦擔任董事，確保營運執行力與 ESG 策略的無縫接軌。

為接軌全球半導體供應鏈並強化技術護城河，董事會更延攬了三位產業與政策界重量級巨擘：

沈榮津 董事：現任總統府資政，曾任行政院副院長及經濟部長，對台灣整體產業發展與國際供應鏈佈局具備卓越的戰略高度。

左大川 董事：前台積電資深副總經理（掌管資訊技術與風險管理），將帶來晶圓代工龍頭級的極致良率管理與資訊風險管控思維。

卓明金 董事：前台積電歐洲及日本子公司業務發展主管，其豐富的海外拓充經驗將成為鈺祥推動「Glocal 全球在地化」戰略的關鍵助力。

迎向 2 奈米擴產超級週期，承諾高成長與高配息

鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰表示：「受惠於 AI 與 2 奈米等先進製程的擴產浪潮，微污染控制（AMC）需求快速成長，帶動鈺祥 5 月營收創下歷史新高，目前客戶需求依然強勁。我們正站在產業長期成長的起點上，未來將持續配合全球晶圓廠布局、深化客戶合作。未來鈺祥將在追求獲利成長的同時兼顧股東權益，並積極推動循環經濟，以實際成果回饋股東的支持。」

展望未來，鈺祥經營團隊將與新任董事會緊密合作，持續發揮「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」的創新商業模式，從空氣微污染防治跨足高階液體過濾領域。透過最高標準的公司治理與資本效率配置，鈺祥不僅要成為半導體先進製程中最不可或缺的綠色護城河，更承諾將充沛的自由現金流轉化為高配息政策，目標為全體股東創造長期、穩健且超越期待的長期投資回報。

【關於鈺祥 (7909 TT)】