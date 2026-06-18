鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-18 15:05

研調機購 TrendForce 表示，華星光電力推 IJP OLED 技術，希望以此切入監視器以及筆電 OLED 面板供應鏈，目前 G5.5 IJP OLED 產線已正式放量，成功量產醫療監視器面板，同時推進品牌端螢幕及筆電面板的驗證，台系廠商可望第三季導入筆電面板，未來有望打破過去韓系主導 OLED 產業的格局。

集邦：華星光電IJP OLED將於2026下半年導入 台系廠商可望Q3導入筆電面板。(圖：shutterstock)

TrendForce 指出，華星光電今年先以 G5.5 產線生產 27 吋 UHD 的 IJP OLED 螢幕在市場投石問路，瞄準專業型螢幕市場。由於 IJP OLED 技術本身相較既有的 QD-OLED 以及 WOLED 技術在高端商務螢幕以及創作者領域螢幕有能耗優勢，吸引品牌採用的意願。韓、陸、台系品牌皆有進行 IJP OLED 螢幕面板的驗證，華星有望在 2026 年第三季開始進行 IJP OLED 的量產出貨。

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OLED 監視器面板供應鏈目前為 Samsung Display 以及 LG Display 兩家寡占，受限於現階段 OLED 監視器面板大世代產能集中於韓系面板廠，今年 OLED 面板滲透率僅 3%。隨著華星光電投資 G8.6 大世代 OLED 螢幕產能，預期 2030 年後，OLED 監視器面板滲透率將提升至 6.2%，且將持續增長。

從 OLED 筆電面板供應鏈來看，目前仍是 Samsung Display 一家獨大，陸系的和輝光電則開始初具規模。今年 OLED 筆電面板滲透率達 6%，而 OLED 筆電面板大世代產能擴張可說是百家爭鳴，除了 Samsung Display 以外，華星光電、京東方、維信諾皆有投資 G8.6 大世代 OLED 筆電面板產能，因此 OLED 筆電面板滲透率將成長快速，預期 2030 年滲透率將達 22.4%。

而在筆電的量產進度，則是較原本第四季的時間有機會提前至 2026 年第三季實現。華星光電今年在 OLED 筆電領域選擇以 14 吋 WUXGA 的 IJP OLED 切入供應鏈，瞄準中低階 OLED 筆電市場，並且針對售價高度敏感的中低階市場，採取積極報價策略，在筆電零組件成本上漲的大環境下成功獲得部分品牌客戶青睞。